Nowe Horyzonty 2022: Wielkie święto kina trwa we Wrocławiu

Nowe Horyzonty 2022: Na co warto zwrócić uwagę?

Tegoroczną odsłonę Nowych Horyzontów zainaugurował pokaz filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego . Na zakończenie zaś zaprezentowany zostanie anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej "Silent Twins" .



W Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty startuje 12 filmów z różnych części świata.

O Grand Prix ubiegać się będą m.in. "Nie zgubiliśmy drogi" Anki i Wilhelma Sasnalów, "Enys Men" Marka Jenkina oraz "Kawałek nieba" Michaela Kocha. Do konkursu zakwalifikowały się też m.in. "Woda" Eleny Lopez Rivery, "107 matek" Petera Kerekesa, "Do piątku, Robinsonie" Mitry Farahani i "Ukryty klejnot" Natalii Lopez Gallardo.



Najlepszą produkcję wyłoni jury w składzie: austriacka reżyserka i scenarzystka Sandra Wollner, polska aktorka Agata Buzek, meksykański reżyser i scenarzysta Michel Franco, rumuński reżyser i scenarzysta Radu Jude, a także izraelski reżyser i scenarzysta Nadav Lapid.



Jak co roku nie zabraknie hitów najważniejszych światowych festiwali. Podczas Nowych Horyzontów będzie można obejrzeć m.in. obraz uhonorowany w Berlinie Złotym Niedźwiedziem "Alcarras" Carli Simon, zdobywcę canneńskiej Złotej Palmy "W trójkącie" Rubena Ostlunda, a także pokazywane w Cannes "Boy from Heaven" Tarika Saleha, "Podejrzaną" Parka Chan-wooka, "Baby Broker" Hirokazu Koreedy, "Zbrodnie przyszłości" Davida Cronenberga, "Prześwietlenie" Cristiana Mungiu oraz "Pacifiction" Aleberta Serry.

Nowe Horyzonty 2022: Retrospektywy

Istotną część programu stanowią retrospektywy, których bohaterami będą: Agnieszka Holland , francuska reżyserka i scenarzystka pochodzenia bośniackiego Lucile Hadzihalilovic, brytyjska reżyserka i scenarzystka Joanna Hogg oraz litewsko-amerykański twórca awangardy filmowej Jonas Mekas .



Twórczyni "W ciemności" i "Szarlatana" będzie gościć we Wrocławiu od 21 do 25 lipca. Tymczasem retrospektywie Mekasa - który w grudniu tego roku obchodziłby 100. urodziny - towarzyszyć będzie premiera książki "Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem" Andrzeja Pitrusa i ekspozycja "As Far as I Can See" w galerii SiC! BWA Wrocław.

W części Mistrzowie, Mistrzynie zaplanowano projekcje m.in. "A E I O U - szybkiego alfabetu miłości" Nicolette Krebitz, "Filmu powieściowego" Honga Sang-soo, "Paczuszki pełnej miłości" Gastona Solnickiego i "Splendid Isolation" Urszuli Antoniak. Z kolei w sekcji Ale kino+ odbędą się pokazy "Niewiernej" Claire Denis, "Petra von Kant" Francois Ozona, "Rodeo" Loli Quivoron i "Zdarzyło się" Audrey Diwan.

Łącznie w programie festiwalu znalazło się 271 tytułów, ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano dla publiczności Nowych Horyzontów. Wyczekiwany jest koncert brytyjskiej formacji rockowej Tindersticks, której utwór "Both Sides of the Blade" promuje film "Niewierna". Organizatorzy wydarzenia zapraszają też na pokaz horroru "Nosferatu - symfonia grozy" Friedricha Wilhelma. Murnaua z 1922 r., do którego muzykę na żywo wykona kompozytor i lutnista Jozef van Wissem. Wieczorami widzowie będą mogli zrelaksować się w klubie festiwalowym, który będzie mieścić się w przestrzeni Muzeum Miejskiego w Arsenale.

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbywa się w dniach 21-31 lipca we Wrocławiu oraz od 21 lipca do 7 sierpnia online. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.

