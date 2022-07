"Ryfka": Film z debiutującą na dużym ekranie Sonią Szyc

Zakończyły się zdjęcia do filmu "Ryfka" z udziałem debiutującej na dużym ekranie Soni Szyc, córki aktora Borysa Szyca . Najnowsza produkcja Kuby Kosmy i Katarzyny Sarnowskiej - producentów nagrodzonego Złotymi Lwami filmu "Wszystkie nasze strachy" - ma trafić do kin w 2023 roku

"Zakończyliśmy najważniejszą część tej podróży. To co czuję, to ogromna wdzięczność dla mojej ekipy, która włożyła w ten projekt całe serce. Po raz kolejny miałem szansę pracować ze świetnymi aktorami, co mam nadzieje przeniesie się w ładunku humoru i emocji na ekran" - mówi Kuba Michalczuk, reżyser filmu.

"Dla mnie osobiście bardzo budujące jest to, że w dzisiejszych czasach dzięki pomocy PISF i koproducentów taki film mógł powstać i już niedługo ludzie będą mieli szansę go obejrzeć na dużym ekranie" - dodaje.



Film realizowany był od końca maja do lipca na Śląsku oraz w Warszawie. W rolach głównych występują debiutująca na dużym ekranie Sonia Szyc i Borys Szyc. W filmie zobaczymy również takich aktorów, jak Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka , Iza Kuna , Jan Peszek .

Zdjęcie Borys Szyc i Sonia Szyc w filmie "Ryfka", fot. Karina Lempkowska /Serce / materiały prasowe

"Ryfka": Fabuła filmu, ekipa, premiera

Tytułowa siedemnastoletnia Ryfka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym utrzymuje szczątkowy kontakt. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna zmaga się z trudnym życiowo tematem, ale też, wbrew jej woli, postanawia pomóc.

Co czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o rozterkach dorastającej dziewczyny? Niewiele. Ale mimo początkowej niechęci i serii jego niefortunnych działań, szybko okazuje się, że tych dwoje łączy więcej, niż dzieli. Zupełnie nieoczekiwanie stają się dla siebie nawzajem remedium na tęsknotę za byciem zrozumianym.

Zdjęcia Macieja Rytra oraz kreacje aktorskie Soni Szyc i Borysa Szyca sprawiają, że film Kuby Michalczuka w sugestywny i humorystyczny sposób opowiada o tym, że nigdy nie jest za późno, by coś zmienić, a to co drażni nas w bliskich, często jest ważną opowieścią o nas samych.

"To była duża przyjemność móc obserwować przy pracy tak wrażliwego reżysera, jakim jest Kuba Michalczuk. Nasi aktorzy wspaniale wpisali się w swoje role, ale największym pozytywnym zaskoczeniem okazała się główna aktorka - Sonia Szyc. Naprawdę trudno uwierzyć, że można być aż taką profesjonalistką, będąc pierwszy raz na planie. To spotkanie zapamiętamy na długo" - mówią Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska, producenci filmu.

Zdjęcie Sonia Szyc w filmie "Ryfka", fot. Karina Lempkowska /Serce / materiały prasowe

Scenariusz napisała Katarzyna Sarnowska ("Wszystkie nasze strachy", "Chemia"). Autorem zdjęć jest Maciej Ryter. Za scenografię odpowiada Jakub Zwolak. Pionem kostiumów kierowała Pola Gomółka, a charakteryzacją Alicja Kutkowska.

Koproducentami filmu są CANAL+ oraz Grupa Kino Polska. Polskim dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Premiera planowana jest na 2023 rok.

