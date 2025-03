Nowa odsłona kultowej serii może być hitem. Znamy datę premiery

Jak informuje The Hollywood Reporter, niedługo na ekranach zobaczymy kolejną odsłonę filmowej serii na podstawie bijącego rekordy cyklu gier komputerowych. Reboot "Resident Evil" przygotowuje Zach Cregger, reżyser filmu "Barbarzyńcy" z 2022 roku. Kiedy ostatnio pisaliśmy o filmie, nie wiadomo było, kto będzie dystrybutorem filmu - o tytuł ubiegało się co najmniej kilka podmiotów. Jak się okazuje, nowy "Resident Evil" pozostanie w rękach Sony. Franczyza jest zbyt cenna. Choć informacje na temat fabuły i obsady trzymane są w ścisłek tajemnicy to już ustalono... datę premiery. Film trafi na ekrany 18 września 2026 roku.

"Resident Evil": filmowe ekranizacje kultowych gier

Do tej pory nakręcono sześć filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych Capcom. Pierwszy z nich zadebiutował na kinowych ekranach w 2002 roku; ostatni - "Resident Evil: Ostatni rozdział" w 2016. Za kamerą stanął Paul W. S. Anderson, a we wszystkich częściach rolę główną zagrała Milla Jovovich.

W 2021 roku na ekrany kin trafił reboot serii - "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", w którym czwórka bohaterów musi chronić miasto przed różnymi zagrożeniami. W rolach głównych zagrali Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen Tom Hopper, Neal McDonough .



"Resident Evil": seriale animowane i jeden fabularny

W międzyczasie (lipiec 2021) na Netfliksie pojawił się serial animowany "Resident Evil: Wieczny mrok" o przygodach Claire i Leona, a w 2022 na platformie zadebiutował serial fabularny "Resident Evil: Remedium". Nowa seria przedstawiała historię Umbrella Corporation oraz sytuację, jaka miała miejsce po wybuchu epidemii Wirusa-T.



