Martyna Janasik

"Love, Rosie" - kobieta pełna nadziei i miłości, a nawet lekcji

Rosie Dunne z "Love, Rosie" to kobieta pełna młodzieńczej nadziei i miłości, a także błędów i lekcji. Przedwczesne macierzyństwo wydaje się determinować to, kim ma być, i jak ma wyglądać jej życie. Miała wymyśloną drogę dla siebie, tymczasem wraz z pozytywnym wynikiem testu ciążowego uciekły zarówno jej wymarzone studia, jak i najlepszy przyjaciel, któremu może tylko pozazdrościć tego, że żyje życiem, którego ona pragnęła. Film opowiada o jej życiu, które z biegiem lat staje się pełne rozczarowań i niespełnionych marzeń. Mimo to Rosie nie poddaje się i odnajduje siłę w dążeniu do osobistego szczęścia.

Reklama

To wspaniała historia o tym, że jeden dzień nie musi definiować całego życia, a bycie mamą ograniczać. Oblicze kobiety, które uczy, jak łączyć miłość z ambicjami, a także jak radzić sobie z rozczarowaniami, by odnaleźć swoje szczęście.

"Jedz, módl się, kochaj" - kobieta w poszukiwaniu siebie

Tego filmu nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. W końcu historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami są wielkimi motywatorami. Podczas gdy Rosie z "Love, Rosie" reprezentuje młodą, pełną nadziei kobietę, która dopiero wchodzi w życie dorosłe, Elizabeth z "Jedz, módl się, kochaj", to osoba poszukującą sensu życia w wieku średnim, której historia pokazuje, że wszystko zaczyna się od nas samych.

Elizabeth Gilbert to oblicze, które pokazuje, że kobieta może świadomie przerwać schemat, w którym tkwi, i dać sobie prawo do nowych doświadczeń - podróży, duchowości, miłości i zmiany. Przypowieść o tym, że każdy koniec, może być nowym początkiem, a szczęście zawsze będzie czekać na moment, w którym zdecydujemy się za nim podążać, zamiast tkwić w nieszczęściu, podświadomie bojąc się, co może przynieść radość, ponieważ nikt nas nie nauczył, jak się z nią obchodzić.

Dla jednych inspirująca, dla innych naiwna, ale nie sposób odmówić jej znaczenia jako symbolu kobiecej autonomii.

"Żona" - kobieta u kresu sił, gotowa odzyskać moc

Od zarania dziejów historia pokazuje skłonność, a często wręcz przymus kobiet do pozostawania w cieniu mężczyzn - czy to w sztuce, nauce czy polityce. Wielokrotnie to właśnie kobiece talenty, poświęcenie i praca były fundamentem męskich sukcesów, choć świat nie oddawał im należnego miejsca w świetle reflektorów. "Żona" jest obliczem kobiety, która uświadamia sobie, że nigdy nie jest za późno na stanięcie w swojej obronie i zawalczenie o siebie.

Joan to kobieta, której życie zostało zdominowane przez męża, słynnego pisarza. Przez lata pełniła rolę cienia, ukrywając własne talenty i ambicje. Dopiero po latach, na chwilę przed odebraniem nagrody Nobla przez jej męża, zaczyna konfrontować się z własną tożsamością i siłą, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. To prowadzi ją do rewolucji w swoim postrzeganiu siebie i odzyskania sprawczości.

"Hotel Marigold" i "Drugi Hotel Marigold" - kobieta dojrzała, odważna w nowych początkach i biorąca od życia chętnie

Seria "Hotel Marigold" daje głos różnym obliczom kobietom, w tym kobietom dojrzałym, pokazując, że to nie wiek i rola społeczna nas definiują, a pasje oraz odwaga w podejmowaniu nowych wyzwań.

Evelyn Greenslade pokazuje, że nigdy nie jest na nic za późno i każda kobieta, bez względu na wiek, zasługuje na szansę na szczęście i spełnienie. Z kolei postać pani Donnelly, która, mimo początkowej niechęci do nowego otoczenia, stopniowo odnajduje siebie, uczy, że otworzenie się na to, co nam obce, może dać nam nowe spojrzenie na życie, a co za tym idzie, lepsze rozumienie siebie.

Te dwa filmy pokazują też siłę, jaka bije z kobiecej solidarności i przyjaźni międzypokoleniowej. Dojrzałe kobiety są tu bowiem duchowymi przewodniczkami, które dzieląc się swoją życiową mądrością, uczą młodszych, jak ważne jest, by nie zapominać o swoich marzeniach i pasjach, nawet gdy wydaje się, że życie nas przytłacza lub najlepsze jest już za nami.

Paulina Gandor

"Tribhanga: Tedhi Medhi Crazy" - kobieta wykraczająca poza schematy

"Tribhanga: Tedhi Medhi Crazy" skupia się na temacie macierzyństwa oraz odwadze do tego, by kroczyć własną drogą. Film opowiada historię trzech bohaterek - babci, matki, córki - które przełamują wizerunek stereotypowych kobiet. Choć łączą je więzy krwi, każda kieruje swoim życiem w inny sposób, by nie powtórzyć błędów swojej rodzicielki.

Wszystkie trzy próbują jednak korzystać z życia, nie zważając na stereotypy i powinności narzucone kobietom. Bohaterki z niezachwianą pewnością siebie podchodzą do szans, jakie oferuje im los i są gotowe postawić siebie na pierwszym miejscu. Historia pokazuje jednak, że nie istnieje idealna recepta na szczęście dla każdej osoby. Kluczem jest wsłuchanie się w wewnętrzny głos i wierne za nim podążanie.

Justyna Miś

"Jutro będzie nasze" - kobieta, która walczy o swoją niezależność

Włoskiego "Jutro będzie nasze" nie mogło zabraknąć na liście filmów, które przedstawiają różne oblicza kobiet. To dramat z elementami komediowymi, który wyreżyserowała i zagrała główną rolę Paola Cortellesi. Film osadzony jest w powojennym Rzymie i opowiada historię Delii, kobiety próbującej uwolnić się spod patriarchalnych norm społeczeństwa oraz od brutalnego męża.

Główna bohaterka mieszka z mężem, dorastającą córką, dwoma synami i teściem. "Jutro będzie nasze" obrazuje zmagania życia codziennego: od obowiązków domowych, przez wychowanie dzieci, po pracę zawodową. W patriarchalnych Włoszech kobiety nie miały prawa do marzeń ani niezależności, a Delia nie może liczyć na wsparcie, empatię czy wdzięczność. Pewnego dnia otrzymuje tajemniczy list, który skłania ją do buntu i podjęcia odważnych działań, mogących zmienić jej życie na zawsze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jutro będzie nasze" [trailer] materiały prasowe

Choć w filmie pojawiają się elementy komediowe, to z perspektywy współczesnej kobiety wiele scen mrozi krew w żyłach. Największą siłą "Jutro będzie nasze" są niedopowiedzenia oraz metafory. Reżyserka znakomicie poprowadziła narrację, stopniowo budując napięcie aż do poruszającego finału. Warto również wspomnieć o brawurowej roli Paoli Cortellesi - jej gra aktorska emanuje autentycznością i emocjonalnym zaangażowaniem, które czuć w każdej scenie.

Film okazał się znaczącym sukcesem kasowym we Włoszech. Wyprzedził w tamtejszym box-office takie produkcje jak "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimer" Christophera Nolana.

Jakub Izdebski

"Halloween" - Final Girl

W 1978 roku debiutująca Jamie Lee Curtis zapoczątkowała nowy typ filmowej bohaterki. Jasne, podobne pojawiały się wcześniej w "Czarnych świętach" lub "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną". Jednak to Laurie Strode, w którą wcieliła się Curtis, przeszła do historii kina jako pierwsza Final Girl — dziewczyna, która w trzecim akcie horroru staje twarzą twarz z antagonistą i wychodzi zwycięsko z pojedynku. Przynajmniej do czasu sequela.

Bohaterkę charakteryzowała swego rodzaju naiwność i niewinność, które z jednej strony przyciągały powoli eliminujące kolejne postaci zło, z drugiej były jedyną siłą, która mogła się mu przeciwstawić. Odznaczały ją także spostrzegawczość i inteligencja, pozwalające jej zdać sobie w porę sprawę, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Oczywiście trop zaczął ewoluować w kolejnych latach. Wkrótce zaczęły ją charakteryzować także wszelkie wstrzemięźliwości, a John Carpenter, twórca "Halloween", martwił się nawet, że przez przypadek zakończył rewolucję seksualną.

Curtis pozostała ulubioną Final Girl widzów, która nigdy nie bała się stawić czoła złu. Ostatni raz zrobiła to kilka lat temu, za sprawą nowej trylogii "Halloween" Davida Gordona Greene'a.