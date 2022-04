"Program Nocy Kin Studyjnych będzie niezmiernie bogaty; przed nami tematyczne maratony filmowe, pokazy filmów dokumentalnych, spotkania, dyskusje, a także gra filmowa" - podkreśliła Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury i dziedzictwa narodowego krakowskiego urzędu miasta, podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Noc filmowa - choć w ramach cyklu krakowskich nocy, podczas których tysiące mieszkańców i turystów odwiedzają m.in. teatry i muzea odbywa się dopiero po raz trzeci - już na trwale zagościła na mapie każdego miłośnika sztuki. Jak dodała dyrektor wydziału ds. kultury, miasto również wspiera kina studyjne, bo "są one naszym dziedzictwem kulturowym, także tym niematerialnym".

Sobotnie wydarzenie to okazja przede wszystkim do spotkania z dobrymi filmami. Choć dla jednych to takie, które skłaniają do refleksji, a dla innych przede wszystkim pokaz zapierających dech w piersi ujęć, czy przykład świetnej gry aktorskiej, to organizatorzy imprezy przekonują, że każdy znajdzie coś dla siebie.

"Odpowiadając na zaproszenie do organizacji Nocy Kin Studyjnych, wszystkie kina z radością dołączyły do tej inicjatywy. Mieliśmy jednak kompletną wolność w zakresie tego, jaki program przygotować i jakie filmy zaprezentować" - podkreśliła Marynia Gierat, właścicielka Kina Pod Baranami.

Na tych, którzy sobotniej nocy udadzą się do kameralnego Kina Mikro, czekał będzie Marcin Adamczak, który wygłosi wykład nt. kin studyjnych w Polsce. Następnie widzowie obejrzą animację pt. "Zabij to i wyjedź z tego miasta" , zdobywcę Złotych Lwów na gdyńskim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych sprzed dwóch lat, a także dokument pt. "Ucieczka na srebrny glob" Kuby Mikurdy, przybliżający historię powstawania filmu "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego.

Pokaz filmów dokumentalnych, tym razem w reżyserii młodej twórczyni Zofii Kowalewskiej, czekał będzie na tych, którzy zdecydują się odwiedzić Kino Sfinks.



Z kolei Kino Kika zaprosi na seans filmu dotykającego tematu wojny rosyjsko-ukraińskiej pt. "Do domu", dzieła świetnie przyjętego na festiwalu w Cannes, które dwa lata temu było też ukraińskim kandydatem do Oscara.





Kino Kijów również zaplanowało projekcje oscarowe - "Córkę" w reż. Maggie Gyllenhaal, z głośną rolą Olivii Colman, oraz "Najgorszego człowieka na świecie" Joachima Triera.

Kino Pod Baranami zaplanowało z kolei maraton dzieł jednego ze swoich ulubionych reżyserów, czyli Wesa Andersona - a wśród nich "Kuriera Francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun" i "Kochanków z Księżyca" . Placówka zaprosi też do wirtualnego uczestnictwa w przygotowanych wydarzeniach - wciąż korzystać można bowiem z platformy e-Kino Pod Baranami.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny (obowiązują wejściówki), a szczegółowy program znaleźć można na stronie internetowej www.krakowskienoce.pl oraz na profilu Facebookowym imprezy.

