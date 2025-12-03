Hannah urodziła się w Chicago w stanie Illinois. Po ukończeniu liceum zaczęła studiować aktorstwo i balet na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Gdy miała 17 lat, debiutowała w horrorze "Furia" Briana de Palmy. Natomiast przełomem okazała się drugoplanowa rola w "Łowcy androidów" z 1982 roku. Hannah wcieliła się w niebezpieczną replikantkę Paris. Na planie nie korzystała z pomocy dublerki – sama wykonała wszystkie swoje sceny kaskaderskie.

Daryl Hannah i ciężkie zdjęcia do filmu "Plusk". Pozostali aktorzy rzucali jej frytki

Hannah zyskała status gwiazdy po występie w komedii romantycznej "Plusk" z 1984 roku. Wcieliła się w syrenę Madison, która zakochuje się w mieszkającym na powierzchni Allenie (Tom Hanks). Dla aktorki okres zdjęciowy wiązał się z mnóstwem nieprzyjemności. Syreni ogon jej postaci ważył prawie 16 kilogramów, a jego montaż był niezwykle długi i wycieńczający. Trwał on trzy godziny, podczas których aktorka nie mogła się ruszać, jeść ani pić. "Po prostu trzęsłam się z zimna, cała przemoczona, z muszlami we włosach" – wspominała.

Szybko okazało się, że świetnie radzi sobie z operowaniem syrenim ogonem, Potrafiła w nim pływać tek szybko, że asekurujący ją nurkowie nie mogli za nią nadążyć. Podczas przerw obiadowych wolała nie wychodzić ze zbiornika wodnego, żeby nie musieć znowu przechodzić przez procedurę zdejmowania i wkładania płetwy. Z "pomocą" przyszli jej inni członkowie obsady, którzy czasem rzucali jej frytki.

Daryl Hannah nie znosiła pracy nad "Wall Street" oraz swej bohaterki

Hannah otrzymała za rolę w "Plusku" nagrodę Saturna. Niestety, wkrótce jej kariera zaliczyła pierwszy dołek. W 1987 roku wystąpiła w "Wall Street" Olivera Stone’a. Film przyniósł grającemu główną rolę Michaelowi Douglasowi Oscara, a jej – Złotą Malinę. Wcieliła się w dziewczynę głównego bohatera i dawną kochankę jego mentora. Stone przyznał później, że rola została źle obsadzona, ale był zbyt dumny, by przyznać się do błędu w czasie zdjęć. Sama aktorka także nie lubiła swojej postaci, która była materialistką i reprezentowała wszystko, z czym Hannah się nie zgadzała. Na planie była ciągłą ofiarą ataków ze strony Sean Young, która uważała, że powinna wcielić się w jej postać. Aktorka nie pracowała także najlepiej ze Stone’em, którego oskarżyła o mizoginię. Nigdy nie obejrzała gotowego filmu.

Daryl Hannah nie dogadywała się z Umą Thurman na planie serii "Kill Bill"

Swą ostatnią wielką rolę Hannah zagrała w dyptyku "Kill Bill" Quentina Tarantino z lat 2003-2004. Wcieliła się w Elle Driver, zabójczynię, która znajduje się na liście głównej bohaterki (Uma Thurman), zanim ta skonfrontuje się z tytułowym Billem. Podobnie jak ich postaci, obie aktorki nie przepadały za sobą. Podczas zdjęć i pokazów obsługa hoteli i kin była instruowana, by nie sadzać ich obok siebie i ograniczyć ich kontakt do minimum. Gdy ich walkę z drugiej części wyróżniono nagrodą filmową MTV, Hannah pojawiła się na gali sama.

Jako dziecko Hannah zmagała się z bezsennością. Nie mogąc zasnąć, oglądała filmy. Wtedy właśnie zakochała się w dziesiątej muzie. Mierząca niemal 180 centymetrów wzrostu nastolatka miała także drugą miłość – football. Niestety, szkoła imienia Francisa W. Parkera w Chicago nie miała żeńskiej drużyny w tej dziedzinie sportowej. Hannah musiała więc grać ze swoimi kolegami. Należała także do szkolnej drużyny lekkoatletycznej.

Daryl Hannah dwukrotnie zatrzymała nowojorskich rabusiów

Hannah nigdy nie ukrywała, że nie przepada za byciem w centrum uwagi mediów. Często odmawia wywiadów i nie uczęszcza na uroczyste premiery. Sama przyznała, że najbardziej lubi siadać w kącie i obserwować innych ludzi. Nie oznacza to jednak, że waha się przed pomocą innym. Aktorka dwukrotnie pomagała ująć uciekających rabusiów na ulicach Nowego Jorku, a następnie pilnowała ich do czasu przyjazdu policji. Jak przyznała, obaj zatrzymani przez nią mężczyźni byli zaskoczeni, gdy zdali sobie sprawę, kto ich schwytał.

Daryl Hannah była kilkukrotnie aresztowana na protestach proekologicznych

Nie oznacza to, że sama nie miała problemów z prawem. Aktorka nigdy nie ukrywała swej miłości do przyrody i była często widywana na protestach wspieranych przez grupy proekologiczne.

W 2006 roku przez 23 dni przebywała na drzewie orzechowym na farmie South Central Los Angeles. Protestowała przeciwko sprzedaniu jej deweloperom. W końcu została zdjęta siłą. Poza nią aresztowano 40 innych protestujących.

W 2012 roku 51-letnia wówczas Hannah została zatrzymana, gdy stanęła na sprzęcie budowlanym i tym samym zahamowała prace nad rurociągiem Keystone XL. Miał on transportować ropę z Alberty w Kanadzie do Zatoki Meksykańskiej w Teksasie. Aktorkę oskarżono o wtargnięcie na teren prywatny i stawianie oporu przy aresztowaniu. Została zwolniona po krótkim czasie po wpłacaniu kaucji, która wyniosła łącznie cztery tysiące dolarów. Wcześniej zatrzymywano ją między innymi w Waszyngtonie, gdzie także protestowała przeciwko budowie rurociągu.