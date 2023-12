"Niebezpieczni dżentelmeni": Polscy aktorzy rozrabiają w Zakopanem

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego - wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego - " Niebezpieczni dżentelmeni ".

Tadeusz Boy-Żeleński (Tomasz Kot), Witkacy (Marcin Dorociński), Joseph Conrad (Andrzej Seweryn) i Bronisław Malinowski (Wojciech Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy, budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów.

Co dzieje się dalej? Przekonajcie się sami! "Niebezpieczni dżentelmeni" to zdecydowanie nie jest typowa świąteczna komedia, ale dzięki wspaniałym krajobrazom Zakopanego, które mamy okazję oglądać na ekranie, łatwo wprowadzić się w odpowiedni klimat.

Film "Niebezpieczni dżentelmeni" jest dostępny na Netfliksie.

"Grand Budapest Hotel": Przytulny klimat i obraz miły dla oka

"Grand Budapest Hotel" uznawany jest za jeden z najlepszych filmów w reżyserii Wesa Andersona. Znajdziemy w nim zachwycające, estetyczne kadry, najznamienitszych aktorów światowej sławy i... ciepło, które zaleje nasze serca.

Głównym bohaterem ósmego filmu w karierze Wesa Andersona jest M. Gustave - legendarny konsjerż tytułowego hotelu (Ralph Fiennes), którego najlepszym przyjacielem jest młody chłopiec Zero Mustafa (Tony Revolori) odpowiedzialny w hotelu za bagaże gości.

Intryga rozgrywającego się okresie międzywojnia filmu rozpoczyna się od kradzieży bezcennego renesansowego malowidła, która staje się zarzewiem walki o wielką rodzinną fortunę.

W "Grand Budapest Hotel" pojawią się Edward Norton, Jason Schwarzman, Owen Wilson czy Bill Murray, którzy wsparci zostaną przez gwiazdorskie epizody Saoirse Ronan, Adriena Brody'ego, Willema Dafoe, Leę Seydoux, Jeffa Goldbluma, Jude'a Lawa, Tildy Swinton, Harveya Keitela, Mathieu Amalrika, Toma Wilkinsona oraz F. Murraya Abrahama.

Film "Grand Budapest Hotel" jest dostępny na Disney+.

"Cicha noc": Świąteczny dramat rodzinny

"Cicha noc" to intymna opowieści o rodzinie podczas zjazdu świątecznego. Film opowiada o pracującym w Holandii Adamie (Dawid Ogrodnik), który niespodziewanie wraca do rodzinnego domu na Boże Narodzenie. Jego celem nie jest jednak tylko zjedzenie kolacji z najbliższymi. Adam w powrocie ma swój cel - cel, który może zmienić jego dalsze życie oraz życie jego rodziny. Motorem napędowym fabuły jest konflikt między braćmi - Adamem i Pawłem (Tomasz Ziętek).

"Cicha noc" to propozycja filmu, która skłoni do refleksji. Choć można znaleźć w nim elementy komediowe, jest to przede wszystkim dramat rodzinny. Oprócz Ogrodnika i Ziętka, na ekranie oglądamy takich aktorów jak: Arkadiusz Jakubik, Maria Dębska, czy Tomasz Schuchardt.

Film "Cicha noc" jest dostępny na Prime Video.

"Opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa": Kino familijne na święta

W ostatnim czasie mówi się o nowych wersjach ekranizacji cyklu "Opowieści z Narnii" autorstwa C. S. Lewisa. Na stołku reżyserskim ma zasiąść Greta Gerwig. Informacje na temat nowych filmów są na ten moment szczątkowe. W oczekiwaniu na premierę, można wrócić do filmów sprzed kilku lat, które świetnie sprawdzą się jako seans dla całej rodziny.

"Opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa" opowiada historię rodzeństwa, które przez przypadek odkrywa prowadzącą przez starą szafę drogę do tajemniczej krainy Narnii. Niesamowity świat zamieszkują mityczne stworzenia i mówiące zwierzęta. Toczy się tam walka między dobrem a złem. Dzieci pomagają Lwu – Królowi Aslanowi – pokonać Białą Czarownicę. W filmie zobaczymy takie gwiazdy jak Tilda Swinton, James McAvoy czy Rupert Everett.

Film "Opowieści z Narni: Lew, czarownica i stara szafa" jest dostępny na Disney+.

"Holiday": Świąteczny klasyk

"Holiday" to film, który z pewnością wprowadzi was w świąteczny nastrój, jeśli wyżej wymienionym propozycjom się nie udało. Bohaterowie komedii romantycznej przekonują się, że miłość przychodzi w najmniej spodziewanym momencie.

Iris (Kate Winslet) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda (Cameron Diaz), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś.

Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz. Na drodze Amandy pojawia się brat Iris - Graham (Jude Law), a Iris poznaje kompozytora muzyki filmowej - Milesa (Jack Black).

"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Widzowie na całym świecie pokochali dwie na pozór różne, a tak naprawdę bardzo do siebie podobne i błyskotliwe historie miłosne dwóch kobiet.

Film "Holiday" jest dostępny na Prime Video i SkyShowtime.