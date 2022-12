"Holiday": Ciepła historia z gwiazdorską obsadą

Miłość przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Przekonali się o tym bohaterowie filmu " Holiday " z 2006 roku.

Iris ( Kate Winslet ) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda ( Cameron Diaz ), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś.

Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz. Na drodze Amandy pojawia się brat Iris - Graham ( Jude Law ), a Iris poznaje kompozytora muzyki filmowej - Milesa ( Jack Black ).

"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Widzowie na całym świecie pokochali dwie na pozór różne, a tak naprawdę bardzo do siebie podobne i błyskotliwe historie miłosne dwóch kobiet.

"Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku": To już coroczna tradycja

Tych dwóch produkcji nie można przegapić. Oglądanie " Kevina samego w domu " oraz " Kevina samego w Nowym Jorku " w reżyserii Chrisa Columbusa od wielu lat jest świąteczną tradycją.

Gdy marzenie ośmioletniego Kevina McCallistera ( Macaulay Culkin ) o tym, by zostać sam w domu się spełnia, początkowo jest zachwycony. Wkrótce staje przed poważnym wyzwaniem: organizuje obronę domu swojej rodziny przed dwójką włamywaczy, którzy nie mają pojęcia, że zapomniany lokator został w domu.

W drugiej części, włamywacze ponownie trafiają na Kevina, tym razem w Nowym Jorku. Chłopak znów próbuje udaremnić mężczyznom napad, a pułapki są jeszcze bardziej kreatywne i zaskakujące.

"To właśnie miłość": "Taniec premiera" przeszedł do historii kina

Komedia romantyczna " To właśnie miłość " przez wielu widzów uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych i ponadczasowych świątecznych klasyków. Dla niektórych to pozycja obowiązkowa na liście filmów, do których z nostalgią wraca się w okolicach Bożego Narodzenia.

"To właśnie miłość" zawdzięcza swój wielki sukces między innymi plejadzie gwiazd, którą zebrali twórcy. W filmie występują m.in. Hugh Grant , Emma Thompson , Laura Linney , Bill Nighy , Liam Neeson , Alan Rickman , Keira Knightley , Colin Firth i Chiwetel Ejiofor. Produkcja była nominowana do Złotych Globów oraz Europejskiej Nagrody Filmowej.

Do najbardziej pamiętnych scen należy niewątpliwie ta, w której grany przez Hugh Granta brytyjski premier wykonuje w swojej rezydencji dziki taniec przy dźwiękach utworu "Jump" The Pointer Sisters.

"Małe kobietki": Wersja z lat 90. z plejadą młodych gwiazd

Widzowie pokochali " Małe kobietki " Grety Gerwig z 2019 roku, lecz niewielu pamięta, że ponad 20 lat wcześniej powstała wersja w reżyserii Gillian Armstrong . W obsadzie znaleźli się wówczas młodzi, początkujący aktorzy, którzy dziś są jednymi z największych nazwisk w branży. W rolę Jo March wcieliła się Winona Ryder , Laurie zagrał Christian Bale , a młodą Amy March - 12-letnia Kirsten Dunst . Z ogromnym sentymentem ogląda się pierwsze kroki na ekranie tak popularnych aktorów.

" Małe kobietki " to adaptacja powieści Louisy May Alcott o tym samym tytule. Razem z głównymi bohaterkami doświadczamy ich pierwszych miłosnych zauroczeń oraz obserwujemy ich życiowe wybory. Szczególnie wyjątkowy świąteczny klimat możemy poczuć, gdy rodzina Marchów organizuje Boże Narodzenie, które spędzają w ciepłej atmosferze w domostwie zwanym Orchard House.

"Last Christmas": Magia świąt z humorem

Kto nie nuci piosenki Wham! "Last Christmas" co najmniej miesiąc przed Bożym Narodzeniem? To właśnie nią został zainspirowany film o tym samym tytule.

" Last Christmas " opowiada historię pechowej dziewczyny ( Emilia Clark ), pracującej jako asystentka św. Mikołaja w londyńskim domu towarowym. Jednak jej los zaczyna się zmieniać, kiedy poznaje tajemniczego mężczyznę ( Henry Golding ). W obsadzie znalazły się też Emma Thompso n (która napisała scenariusz) i Michelle Yeoh . Film wyreżyserował Paul Feig ("Druhny").

Mimo, że krytykom produkcja niespecjalnie przypadła do gustu , to widzowie pokochali tę uroczą historię miłosną z niebanalnym humorem.

