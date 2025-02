Nie uwierzysz, kto miał zagrać Andy w kultowym filmie! Wcale nie Hathaway

"Diabeł ubiera się u Prady" - kto miał zagrać Andy?

"Diabeł ubiera się u Prady" odniósł ogromny sukces, zarabiając ponad 326 milionów dolarów na całym świecie oraz zdobywając dwie nominacje do Oscara. Wyreżyserowany przez Davida Frankela film powstał na podstawie powieści Lauren Weisberger. Opowiada historię Andy Sachs, młodej dziennikarki, która zaczyna pracę jako asystentka cynicznej i wymagającej redaktor naczelnej modowego magazynu, Mirandy Priestly.

Odtwórczynią głównej roli Andy Sachs w filmie ostatecznie została Anne Hathaway, jednak nie była pierwszym wyborem produkcji. O wcielenie się w postać dziennikarki została poproszona pierwsze Kate Hudson, która w tamtym czasie miała inne zobowiązania zawodowe.

Podczas rozmowy z Capital FM aktorka Kate Hudson zdradziła, że chciałaby, aby jej harmonogram pozwolił jej na udział w filmie z 2006 roku, w którym wystąpili także Meryl Streep, Emily Blunt i Stanley Tucci.

"To była zła decyzja. I to było jak kwestia czasu. To była jedna z tych rzeczy, których nie mogłam zrobić, powinnam była to zrobić, ale tego nie zrobiłam" - powiedziała Hudson. "To był taki moment, kiedy to zobaczyłam i pomyślałam: 'ugh'. Ale znowu, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu".

Zdjęcie Kate Hudson / Leon Bennett / Getty Images

Hudson wyjawiła, że w tamtym okresie realizowała m.in. w "Jak stracić chłopaka w 10 dni" (2003), "Klucz do koszmaru" (2005), "Ty, ja i on" (2006) czy "Dziewczyna mojego kumpla" (2008).

W Disneyu trwają już prace nad kontynuacją kultowego filmu, a scenariusz przygotowuje Aline Brosh McKenna.

