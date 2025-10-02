Nie żyje polski aktor filmowy i teatralny. Miał 77 lat

Nie żyje aktot Jan Tatarski

Choć Jan Tatarski zmarł 21 września, informacja o jego śmierci pojawiła się dopiero teraz, przy okazji pogrzebu artysty.

Na Facebooku pożegnał go aktor Andrzej Prus.

"Wiele lat wspólnej pracy na scenie, w filmie. Za wcześnie Janku, za wcześnie. Smutno" - napisał. Wiktor Zborowski dodał tylko jedno słowo: "Smutno".

Jan Tatarski pojawił się w takich produkcjach, jak "Brunet wieczorową porą", "Marzenia do spełnienia", "Dom", "Dyrektorzy", "Trzy kroki do miłości" czy "Tajemnica Enigmy".

Był aktorem filmowym i teatralny. Występował w teatrach: im. Horzycy w Toruniu (1971-74), Ziemi Mazowieckiej w Warszawie (1974-77), Popularnym w Warszawie (1978-89), Na Woli w Warszawie (1995-98). Współpracował także z warszawskim Teatrem Ochoty oraz Teatrem Kameralnym w Siedlcach.

Reklama

Pogrzeb aktora odbędzie się w czwartek, 2 października, o godzinie 10.00 w Parafii bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3 w Warszawie.