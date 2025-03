Nie żyje Bruce Glover. Wystąpił w znanym filmie polskiego reżysera

Nie żyje Bruce Glover, aktor filmowy, serialowy i teatralny

Urodzony 2 maja 1932 roku w Chicago Bruce Glover od młodości wykazywał artystyczne zacięcie - początkowo interesował się malarstwem, a nawet rozważał karierę futbolisty. Ostatecznie jednak trafił na scenę teatralną, a jego talent szybko zaprowadził go na Broadway.

Glover rozpoczął karierę filmową pod koniec lat 50., a w kolejnych dekadach stał się stałym bywalcem ekranów telewizorów i kin. Wystąpił w setkach ról, zarówno w filmach, jak i w popularnych serialach, takich jak "Perry Mason", "Gunsmoke", "The A-Team", "Mission: Impossible" czy "Battlestar Galactica". Największą sławę przyniosła mu rola zabójcy, pana Winta, w filmie "Diamenty są wieczne" z 1971 roku. Jego duet z Putterem Smithem, grającym pana Kidda, do dziś uchodzi za jeden z bardziej niepokojących i zapadających w pamięć tandemów w historii filmów o Jamesie Bondzie. Wśród innych ważnych ról Glovera warto wymienić występy w "Chinatown" Romana Polańskiego, gdzie zagrał u boku Jacka Nicholsona i Faye Dunaway, "Ciężkie czasy" z Charlesem Bronsonem czy "Ghost World" z młodą Scarlett Johansson.

Pomimo że nigdy nie uczęszczał na zajęcia aktorskie, Bruce Glover sam stał się cenionym nauczycielem aktorstwa. Jego filozofia pracy opierała się na autentyczności i odwadze artystycznej. "Jeśli jestem aktorem, to wiem, że nigdy nie będę przeciętny" - mówił w jednym z wywiadów.

Prywatnie był związany z żoną Betty, z którą przeżył ponad pół wieku. Ona również była artystką - baletnicą występującą na Broadwayu. Po jej śmierci w 2016 roku Bruce Glover nadal pozostawał aktywny zawodowo, biorąc udział w niezależnych produkcjach i współpracując ze swoim synem Crispinem, który wystąpił m.in. w "Powrocie do przyszłości".

Do końca życia pozostawał wierny swojej filozofii - by przeżywać każdą chwilę i dostrzegać piękno nawet w nieoczekiwanych momentach. Jak sam przyznał, wcześniej już wielokrotnie ocierał się o śmierć - czy to podczas wypadku motocyklowego, czy spotkania z grzechotnikiem.

