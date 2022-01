W ostatnim tygodniu "Nie patrz w górę" oglądano na antenie Netfliksa przez 58,2 miliona godzin. Dzięki temu produkcja Adama McKaya ma już na koncie 321,5 mln godzin wyświetleń od czasu swojego debiutu w zeszłoroczną Wigilię. Oznacza to, że na liście najpopularniejszych produkcji Netfliksa awansowała właśnie na drugie miejsce. Na ostatni stopień podium zepchnęła "Nie otwieraj oczu" - thriller science fiction z Sandrą Bullock w roli głównej.



"Nie patrz w górę" bije rekordy Netfliksa

Badania obejmują wyświetlenia na Netfliksie przez pierwsze 28 dni. Oznacza to, że "Nie patrz w górę" wciąż ma szansę wyprzedzić zajmującą obecnie pierwsze miejsce komedię akcji "Czerwona nota" , w której wystąpili Dwayne Johnson , Gal Gadot i Ryan Reynolds . W ciągu pierwszych 28 dni produkcję Rawsona Marshalla Thurbera oglądano przez 364 miliony godzin.

Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

Przypomnijmy, że w ciągu pierwszego tygodnia od premiery użytkownicy na całym świecie oglądali "Nie patrz w górę" przez ponad 152 miliony godzin. Ten wynik uczynił z produkcji najchętniej oglądany film na platformie w okresie jednego tygodnia w historii.



Adam McKay napisał na Twitterze, że jest "całkowicie zdumiony" ogromną popularnością, jaką cieszy się jego film na Netfliksie.

"Nie patrz w górę": Fabuła filmu z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence

Studentka astronomii Kate Dibiasky ( Jennifer Lawrence ) i jej profesor dr Randall Mindy ( Leonardo DiCaprio ) odkrywają, że po Układzie Słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią - i jakby tego było mało - nikt się tym nie przejmuje. Okazuje się, że próba ostrzeżenia ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji.



Z pomocą dr. Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media. Zaczynają od biura beztroskiej prezydent Orlean ( Meryl Streep ) i jej spolegliwego syna Jasona ( Jonah Hill ), który jest też szefem jej sztabu, a kończą w rozrywkowym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie ( Cate Blanchett ) i Jacka ( Tyler Perry ).

Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?



Zobacz też: "Armageddon" naszych czasów [recenzja]

"Nie patrz w górę": Twórcy

Autorem scenariusza i reżyserem "Nie patrz w górę" jest wspomniany laureat Oscara Adam McKay ( "Big Short" ). W pozostałych rolach występują: Mark Rylance , Ron Perlman , Timothée Chalamet i Ariana Grande.

