"Jestem w szpitalu i prawdopodobnie pozostanę tutaj do zakończenia leczenia. Mam nadzieję, że niebawem wyjdę" - obwieściła aktorka na Instagramie. W swoim poście zaznaczyła, że jej choroba nie jest związana ze szczepionką przeciwko COVID-19, bo... się nie zaszczepiła. "To NIE jest reakcja na ukłucie. Dziękuję za troskę" - dodała.

Choroba, na którą cierpi, najczęściej zaczyna się od łagodnej infekcji układu oddechowego lub pokarmowego. Towarzyszą jej zaburzenia czucia w palców rąk lub stóp. Z czasem pojawia się osłabienie mięśniowe, które może doprowadzić do paraliżu i śmierci. Na szczęście, szybko zdiagnozowana i odpowiednio leczona w zdecydowanej większości przypadków jest całkowicie uleczalna.

W weekend partner Jenny, Lior Bitton, wyjaśnił we własnym poście na Instagramie, że aktorka przez kilka tygodni wymiotowała i w związku z tym trafiła do szpitala już wcześniej. Przeszła wtedy szczegółowe badania, w tym tomografię komputerową, jednak lekarze nie postawili żadnej diagnozy i wypisali ją do domu. Tu jej stan wyraźnie się pogorszył. "Mięśnie nóg miała tak słabe, że nie była w stanie chodzić do łazienki" - wyjaśnił Bitton, dodając, że musiał ją nosić. Stąd kolejna hospitalizacja.

Jenna Jameson ma 47 lat i uchodzi za najpopularniejszą gwiazdę filmów dla dorosłych końca lat 90. Już w wieku 16 lat zaczęła pracę striptizerki w lokalnych klubach, korzystając z podrobionego dowodu tożsamości. Zaczęła też pozować dla męskich magazynów. W filmach porno zadebiutowała, mając 20 lat.



