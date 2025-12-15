"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej": pokazy przedpremierowe

Debiut Emi Buchwald "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" , który we wrześniu podbił 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, można do 20 grudnia oglądać przedpremierowo w warszawskim kinie Atlantic.

Film jest historią czwórki rodzeństwa, która próbuje zachować bliskość, mimo że każde z nich mierzy się z własnymi lękami, samotnością i emocjonalnymi problemami.

W recenzjach zwracano uwagę na czułość, z jaką reżyserka portretuje młodych ludzi oraz znakomite aktorstwo. Znalazło to swoje odbicie w festiwalowym werdykcie. Za film Emi Buchwald otrzymała w Gdyni m.in. Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego, nagrodę za najlepszą reżyserię i nagrodę akredytowanych dziennikarek i dziennikarzy. Doceniono również reżyserkę castingu Katarzynę Gryciuk-Krzywdę. Karolina Rzepa za swą kreację w tej produkcji odebrała nagrodę w kategorii "najlepsza drugoplanowa rola kobieca".

W październiku Emi Buchwald została laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii FILM. W listopadzie znalazła się w gronie nominowanych do Paszportów Polityki.



I choć oficjalnie film pojawi się na ekranach kin 13 marca 2026 roku, już teraz można go zobaczyć na pokazach przedpremierowych w warszawskim kinie Atlantic.



Obraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" powstał w Studiu Munka w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dystrybutorem filmu jest Kino Świat.



Emi Buchwald i jej kino

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" to pełnometrażowym fabularny debiut Emi Buchwald . Główne role w filmie grają: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Bartłomiej Deklewa i Tymoteusz Rożynek. Partnerują im m.in. Piotr Napierała, Daria Muszyńska i Andrzej Kłak.

Zobacz zwiastun filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

34-letnia Emi Buchwald jest absolwentką Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz kursu dokumentalnego w Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Jest laureatką wielu prestiżowych wyróżnień za swoje produkcje krótkometrażowe: "Heimat" (2017), "Piękna łąka kwietna" (2022) i "Echo" (2023).

