"Nie!": Jordan Peele zaprezentował fragmenty swojego nowego horroru

Tuż po premierze filmu "Uciekaj!" Jordan Peele został namaszczony na nowego króla filmowego horroru. Jego kolejny film, "To my", umocnił go na szczycie listy najlepszych twórców popularnego gatunku. 22 lipca tego roku do kin trafi trzeci film wyreżyserowany przez Peele’a zatytułowany "Nie!". Jego fragmenty pokazano podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu. Przy tej okazji reżyser wyjaśnił, dlaczego unika tak popularnych teraz sequeli, remake’ów i rebootów.

Jordan Peele podczas konwentu CinemaCon /Greg Doherty /Getty Images