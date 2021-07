​Znamy tytuł najnowszego filmu Jordana Peele'a

Szczegóły nowego projektu Jordana Peele'a ("Uciekaj!", "To my") są równie tajemnicze, jak jego poprzednie filmy. Do tej pory wiadomo było jedynie, kogo będzie można zobaczyć w rolach głównych. Tymczasem końcówka tygodnia przyniosła nie tylko pierwszy plakat tej produkcji, ale też jej tytuł. Będzie to "Nope" ("Nie").

Tak prezentuje się plakat filmu "Nope" /materiały prasowe

Wciąż nic nie wiadomo na temat fabuły filmu "Nope", która trzymana jest w tajemnicy. Odrobinę informacji może zdradzać równie tajemniczy plakat, na którym dostrzec można otoczone górami, oświetlone nocą miasteczko. Nad nim unosi się tajemnicza chmura z przyczepionym na jej dole ogonem latawca. Jak więc widać, wiele tu tajemnicy, niewiele konkretów.



Kaluuya i Yuen w "Nope"

W roli głównej w filmie "Nope" wystąpi Daniel Kaluuya, dla którego będzie to druga rola w filmie Jordana Peele'a. Pierwsza, zagrana w debiutanckim filmie reżysera: "Uciekaj!", otworzyła mu drogę do wielkiej kariery, której ukoronowaniem był niedawny Oscar za rolę w filmie "Judasz i Czarny Mesjasz".

Kaluuyi partnerować będzie gwiazdor serialu "The Walking Dead" Steven Yuen, który w 2021 roku również był nominowany do Oscara. Nominację tę przyniosła mu rola w dramacie "Minari". Trzecią główną rolę w filmie "Nope" zagra Keke Palmer ("Ślicznotki", serial "Krzyk"), która w tym roku została nominowana do Nagrody Emmy za rolę w serialu komediowym "Turnt Up with the Taylors", w którym wciela się we wszystkie role członków tytułowej rodziny Taylorów.

Niedawno ogłoszone zostały również nazwiska trójki innych aktorów, którzy dołączyli do obsady filmu "Nope". Wśród nich największą uwagę zwraca Michael Wincott, etatowy złoczyńca z filmów końca ubiegłego wieku. Publiczności dał się poznać m.in. jako Guy z Gisborne w filmie "Robin Hood: Książę złodziei". Obok niego w filmie Jordana Peele'a wystąpią jeszcze Barbie Ferreira ("Euforia") oraz Brandon Perea ("The OA").

Premiera filmu "Nope" została zaplanowana na 22 lipca przyszłego roku.