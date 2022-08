Julia Wieniawa jako nierządnica w stroju anioła, Mateusz Banasiuk jako niewierny mąż Aleksandry Popławskiej, Cezary Pazura jako sutener rodem z Dzikiego Zachodu a Bartek Firlet i Sebastian Stankiewicz jako fajtłapowaci, ale groźni gangsterzy. To tylko niektóre gwiazdy, które zobaczymy w reżyserskim debiucie Mariusza Kuczewskiego, scenarzysty m.in. "Underdoga" i trzech części "Listów do M.".

"Nie cudzołóż i nie kradnij" to opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W tej komedii pełnej zwrotów akcji wszyscy mają coś na sumieniu i będą musieli odpokutować za swoje grzechy.



"Nie cudzołóż i nie kradnij": O czym opowiada film?

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk (Mateusz Banasiuk), który odpina przysłowiowe "wrotki", gdy jego żona Renata (Aleksandra Popławska) wyjeżdża na kilka dni. Patryk miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry (Julia Wieniawa), przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim (Cezary Pazura), pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów (Sebastian Stankiewicz i Bartek Firlet), którzy są na jej tropie. Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat, ksiądz Mariusz (Mariusz Drężek), sprawy skomplikują się jeszcze bardziej. Nikt tu nie dostanie rozgrzeszenia, a kara za grzechy będzie nieuchronna i sroga. Nadal jednak pozostanie pytanie, czy o tym wszystkim zadecydował przypadek, spisek, czy Bóg - brzmi oficjalny opis filmu.

"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

Film trafi do kin 18 listopada 2022 roku.

Zdjęcie Plakat filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij" / materiały prasowe

