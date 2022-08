Film "Kolejne 365 dni" , który kilka dni temu pojawił się na platformie Netflix, zebrał iście miażdżące recenzje.

Pomimo wielu ostrych słów, produkcji Netfliksa nie można odmówić jednego. Pomimo negatywnego odbioru, jest kasowym hitem, który stał się również trampoliną do wielkiej kariery Anny-Marii Siekluckiej .

Instagram Post

Ponieważ fani gwiazdy nie mają dość informacji na jej temat, wyjaśniamy, kim jest Anna-Maria Sieklucka . Oto pięć rzeczy, których na pewno o niej nie wiecie!

Reklama

Anna-Maria Sieklucka: Podobna do Blanki Lipińskiej

Pierwszą ciekawostką na temat Anny-Marii Siekluckiej, o której wielu fanów nie ma pojęcia, jest to, jak dostała ona rolę w "365 dniach" . Blanka Lipińska w rozmowie z PAP Life ujawniła, że, gdy tylko zobaczyła zdjęcie artystki, wiedziała, że chce zobaczyć ją na castingu do "365 dni".

Instagram Post

Producent Tomasz Mandes pokazał jej fotografię pięknej artystki i zapytał pisarki: "Kogo przypomina ci ta dziewczyna?", autorka bestsellerowej powieści odpowiedziała: "Przecież ona jest podobna do mnie!". Wcześniej zresztą wielokrotnie podkreślała, że zależy jej na tym, aby odtwórczyni roli Laury Biel miała jej typ urody, ponieważ w bohaterce jest wiele z niej samej.

Instagram Post

Gdy tylko Anna-Maria Sieklucka przyszła na zdjęcia próbne i zagrała jedną ze scen z Michellem Morrone, dla Blanki Lipińskiej stało się jasne, że to właśnie ją chce zaangażować do swojej produkcji.



Wideo "Kolejne 365 dni": Oficjalny zwiastun

Anna Maria Sieklucka: Czy ona i Michelle Morrone są razem?

Chemię pomiędzy odtwórcami roli Laury i Massimo z "365 dni" widać gołym okiem, więc fani produkcji zastanawiają się, czy Anna-Maria Sieklucka i Michelle Morrone są razem.

Zdjęcie Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone na premierze "365 dni. Ten Dzień" w Warszawie / TRICOLORS/ / East News

Podczas premier jednego z filmów aktorzy nie mogli oderwać od siebie rąk, co tylko pogłębiło plotki o rzekomym romansie filmowych kochanków. Nie jest wykluczone, że naprawdę połączyło ich gorące uczucie, jednak najprawdopodobniej jest to jedynie gra, mająca na celu wypromować ekranizację powieści Blanki Lipińskiej.

Można tak przypuszczać, ponieważ ani Anna-Maria Sieklucka, ani jej filmowy partner, nie potwierdzili oficjalnie, że się spotykają. Poza tym dotychczas uważano, że aktorka pozostaje w związku z innym mężczyzną.

Instagram Post

Chociaż na Instagramie gwiazdy na próżno można szukać nowych zdjęć z chłopakiem, od dawna mówi się, że partnerem Anny-Marii Siekluckiej jest aktor i reżyser Łukasz Witt-Michałowski. Można jednak mieć wątpliwości, czy para nadal jest razem, ponieważ na pytanie o swój związek z przystojnym blondynem, gwiazda konsekwentnie odpowiada słowem: "pomidor".

Jakie wykształcenie ma Anna Maria Sieklucka?

Co prawda, seria "365 dni" zbiera raczej nieprzychylne recenzje, ale sama Anna-Maria Sieklucka nie może być nazywana złą aktorką. Udowodniła to nie raz na deskach teatru. Odtwórczyni roli Laury Biel nie można odmówić kierunkowego wykształcenia. Artystka po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w województwie lubelskim studiowała we wrocławskiej filii Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Instagram Post

Wybór kierunku nie był jednak dla niej w stu procentach oczywisty, bo zanim Anna-Maria Sieklucka zdecydowała się na studia aktorskie, długo myślała o tym, czy nie zdawać na prawo. Nie byłby to zresztą przypadkowy wybór, ponieważ ojciec gwiazdy, Jerzy Antonii Sieklucki jest wziętym adwokatem.

Anna-Maria Sieklucka była gwiazdą TVP

Chociaż teraz trudno to sobie wyobrazić, Sieklucka przez krótki czas była gwiazdą TVP. "365 dni" przyniosło jej popularność, ale aktorka na szklanym ekranie zadebiutowała jako Aniela Grabek w 753. odcinku serialu "Na dobre i na złe".

Instagram Post

Ile wzrostu ma Anna-Maria Sieklucka? Ile waży?

Anna-Maria Sieklucka w filmie "Kolejne 365 dni" zachwyca zgrabną sylwetką, więc fani często pytają o jej wagę i wzrost.

Nie wiadomo, ile dokładnie waży artystka, jednak biorąc pod uwagę wzrost Anny-Marii Siekluckiej, który wynosi 160 centymetrów, można przypuszczać, że nie więcej niż 50 kilogramów.



Instagram Post

Czytaj również:

Anna-Maria Sieklucka. Kim jest gwiazda erotycznego filmu Netflixa?

Anna-Maria Sieklucka kusi w szlafroku. Gorące zdjęcia trafiły do internetu

Anna-Maria Sieklucka. Gwiazda filmu "365 dni: Ten dzień niedługo kończy 30 lat

Zobacz także: