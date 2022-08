"Listy do M." powracają z piątą częścią wigilijnej opowieści. W najnowszej odsłonie zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem?

"Listy do M. 5": Co tym razem?

Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. A przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy "z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach". Nie zawsze kryształowy Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie "świętego" Mikołaja, a wydarzenia z jego udziałem staną się medialną sensacją. Natomiast słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta.



To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. "Listy do M. 5" skupią się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość, które, szczególnie teraz, są najważniejsze.

W głównych rolach wystąpią ponownie Tomasz Karolak , Wojciech Malajkat , Agnieszka Dygant , Piotr Adamczyk oraz Janusz Chabior . Do grona nowych bohaterów dołączą Jan Peszek , Aleksandra Popławska , Maria Dębska , Mateusz Banasiuk , Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff .



Reżyserem "Listów do M. 5" jest Łukasz Jaworski , twórca znanych tytułów, takich jak "Pajęczyna" czy "39 i pół". "Film kinowy stanowi oczywiście wyzwanie, to opowiadanie historii, swoista bajka o ludziach. Do pracy nad filmem podszedłem z dużym entuzjazmem, zwłaszcza że jest to praca nad nową częścią kinowego hitu o uznanej marce" - zapewnia Łukasz Jaworski.

