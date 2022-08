Jestem zaskoczony, bo jestem w miejscu, gdzie połowa ludzi pije kawę rano, a połowa ludzi pije już piwo. Wiem, że Belgia słynie z piwa, ale żeby tak rano browca? No w sumie dzisiaj jest piątek - to już weekendu początek, no to może można

mówił na InstaStory Oświeciński