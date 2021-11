Sebastian Stankiewicz zagrał gangstera w "Nie cudzołóż i nie kradnij"

- "Nie cudzołóż i nie kradnij" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego to wielowątkowa komedia gangsterska, ale te wątki przeplatają się ze sobą, scenariusz jest świetnie napisany, ze świetnymi dialogami, więc to aktorów od razu bardzo mocno uruchamia. Jak jest bardzo dobry scenariusz, to od razu inaczej się to gra. Myślę, że będzie bardzo zabawnie, ale też zaskakująco - mówi agencji Newseria Lifestyle Sebastian Stankiewicz.

"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

"Nie cudzołóż i nie kradnij": Gangsterzy, prostytutki i alfons

Aktor wierzy, że fabuła i kreacje aktorskie przypadną widzom do gustu. Zwłaszcza że galeria postaci jest niezwykle ciekawa.

- Postaci są barwne, są charakterystyczne, można powiedzieć, z takiej klasyki, bo mamy żonę, męża, który zdradza tę żonę, mamy jego przyjaciela, który robi z nim biznesy, mamy też księdza, do tego dwóch gangsterów, prostytutkę i alfonsa. Czyli jest taka klasyka. Fajnie tworzy się takich bohaterów. Ja gram jednego gangstera Fastrygę, a Bartek Firlet drugiego - Krupnika. Ta para jest bardzo różnorodna i też zbudowana na pewnej klasyce, którą, wydaje mi się, ludzie lubią w kinie, czyli można powiedzieć, że to jest taki Flip i Flap albo mały gang Olsena - mówi Sebastian Stankiewicz.

Tort dla Cezarego Pazury

Aktor nie tylko chwali mocny scenariusz produkcji, ale również cieszy się, że mógł zagrać w tak doborowym towarzystwie. Na planie spotkał się m.in. z Aleksandrą Popławską, Mateuszem Banasiukiem i Cezarym Pazurą, dla którego "Nie cudzołóż i nie kradnij" jest 100. filmem w jego dorobku zawodowym.

- Tak się pięknie złożyło, więc świętowaliśmy, był tort, była mała feta i bardzo przyjemny moment. Czarek gra tutaj rolę Alfiego i to jest jego 100. film, więc ja się też bardzo cieszę, że trafiłem akurat na taki moment. Mieliśmy razem z Czarkiem scenę, a zawsze chciałem z nim zagrać, to było moje marzenie, więc fajnie, że akurat tutaj na tym planie to marzenie się spełniło - mówi.

Sebastian Stankiewicz nie ukrywa, że talent aktorski Cezarego Pazury od zawsze robił na nim duże wrażenie. To mistrz w swoim fachu, który chętnie dzieli się na planie swoim doświadczeniem.

- Czarek jest w ogóle świetnym aktorem, ale i też fajnym człowiekiem i partnerem w grze, który zawsze coś podpowie, jak człowiek jest zestresowany, to też człowieka wyluzuje, bo już trochę rzeczy w branży zrobił. Z takimi aktorami się świetnie pracuje, bo oni wiedzą, na czym ten zawód polega, zjedli na nim zęby, więc człowiek czuje się przy nich bezpiecznie - mówi aktor.

Sebastian Stankiewicz: Łysy z długimi włosami 1 / 8 Jeden z najlepszych polskich aktorów charakterystycznych, Sebastian Stankiewicz, w poniedziałek, 8 stycznia, obchodzi 40. urodziny. Urodził się w 1978 roku w Bolesławcu. Od najmłodszych lat wykazywał talent aktorski. Już jako mały chłopiec odkrył, że ma zdolność rozśmieszania ludzi. Jego vis comica dała się poznać na niezliczonych akademiach szkolnych. Wszechstronnie wykształcony: w latach 1997-1999 stawiał pierwsze aktorskie kroki w Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu (specjalizacja teatralna), następnie studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1999-2002), by w 2002 rozpocząć naukę na wydziale lalkarskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, którą ukończył w 2006 roku. Od tego czasu regularnie gości na ekranach telewizyjnych i kinowych i deskach teatralnych. Źródło: East News udostępnij

Premiera komedii "Nie cudzołóż i nie kradnij" zaplanowana jest na 2022 rok.

Czytaj więcej:

