Nowa komedia aktora, "Nieznośny ciężar wielkiego talentu", ma obecnie rzadki stuprocentowy wynik wśród krytyków na stronie Rotten Tomatoes. Recenzje pojawiły po światowej premierze filmu, która odbyła się w sobotni wieczór w Austin w Teksasie na festiwalu South by Southwest.

Ponieważ do tej pory jest tylko 15 recenzji, prawdopodobne jest, że ocena spadnie wraz z dodaniem kolejnych. Jednak obecnie jest to najwyżej punktowany film ze 170 tytułów z udziałem Cage'a, sklasyfikowanych na stronie.

Nicolas Cage: Wzloty i upadki 1 / 15 "Od zawsze chciałem być aktorem" - mówi Nicolas Cage, który 7 stycznia 2014 roku obchodzi 50. urodziny. Naprawdę nazywa się Nicolas Kim Coppola i jest bratankiem znakomitego reżysera, Francisa Forda Coppoli. Artysta realizuje po kilka filmów rocznie i choć podkreśla, że jest wybredny, jego filmografia wygląda na jeden wielki przypadek. Źródło: AFP udostępnij

"Nieznośny ciężar wielkiego talentu": Co wiemy o filmie?

W filmie "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" Nicolas Cage wciela się w… Nicolasa Cage’a, gwiazdę kina, której wielkim fanem jest pewien meksykański miliarder Javi (Pedro Pascal). Niespełniony twórczo i stojący na krawędzi bankructwa Nick przyjmuje ofertę 1 miliona dolarów za udział w urodzinach miliardera, który w rzeczywistości jest baronem narkotykowym. Cage ma odgrywać przed nim ukochane scenki ze swoich największych ról. Wydaje się, że czeka ich szampańska zabawa. Nieoczekiwanie sprawy przybierają szalony obrót, gdy Cage zostaje zwerbowany przez agentkę CIA (Tiffany Haddish), która od lat poluje na Javiego. Sytuacja wymyka się spod kontroli, ale aktor nie ma wyboru i musi dalej grać w tę grę, jeśli chce uwolnić z rąk Javiego swoją żonę i córkę.

Nicolas Cage wywodzi się z niezbyt zamożnej rodziny. Wychowywał się z ojcem na przedmieściach Beverly Hills, do szkoły jeździł autobusem, podczas gdy jego rówieśnicy podwożeni byli luksusowymi limuzynami.

Kiedy jako chłopiec odwiedzał swojego wujka Francisa Forda Coppolę zamarzył, by żyć tak jak on. Dopiął swego i kilka lat później zaczął robić karierę w świecie filmu. Produkcje z jego udziałem zarabiały krocie, więc w pewnym momencie i on stał się najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywood, wartym 150 milionów dolarów.

