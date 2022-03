Każda negatywna opinia na temat filmów komiksowych wyrażona przez wielkiego i uznanego filmowca odbija się szerokim echem w świecie kina. Tak było, gdy Martin Scorsese nazwał superbohaterskie produkcje parkami rozrywki, a nie kinem. Podobne reakcje wywołały słowa Coppoli, który stwierdził, że wszystkie komiksowe filmy są identyczne. Tej krytyki nie rozumie Nicolas Cage . "Czemu służą takie opinie? Nie rozumiem tego konfliktu. Nie zgadzam się z nimi, jeśli chodzi o postrzeganie takich filmów i opinię o nich" - powiedział aktor w wywiadzie dla magazynu "GQ".



Sam Cage ma na koncie role w komiksowych produkcjach. Wystąpił w dwóch częściach serii "Ghost Rider", był też bliski włożenia kostiumu Supermana w filmie "Superman Lives". Dziś jest daleki od grania w takich produkcjach, ale nie widzi w nich niczego złego. "Myślę, że filmy z mniejszym budżetem, które kręcę - takie jak np. 'Świnia' czy 'Joe' - w żaden sposób nie wchodzą w konflikt z filmami Marvela. Nie uważam, że Marvel ma cokolwiek wspólnego z końcem filmów o budżetach od 30 do 50 milionów dolarów. Uważam, że takie kino jest w dobrej kondycji. Mamy teraz 'Psie pazury', 'Spencer' czy wszystkie filmy produkowane przez Megan Ellison. Paul Thomas Anderson też ma się dobrze" - stwierdził Cage.

Nicolas Cage: Marvel robi świetną robotę

"Marvel robi świetną robotę tworząc filmy, które są rozrywką dla całych rodzin. Wkładają w nie dużo zaangażowania. Są o wiele lepsze niż w czasach, gdy kręciłem 'Ghost Ridera'. Kevin Feige czy ktokolwiek stoi za tą maszynerią, wykonali wspaniałą pracę, łącząc ze sobą te wszystkie historie i bohaterów. Co może być złego w rozrywce trafiającej do rodziców oraz ich dzieci i w opowieściach, na których ciąg dalszy się czeka? Nie wiem, w czym problem" - mówi dalej aktor.



Cage ucina też spekulacje fanów, którzy graną przez niego postać Ghost Ridera widzieliby w czekającym na premierę filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" . "Nie wydaje mi się, by chcieli mnie zatrudnić. Chętnie bym przyjął taką propozycję, bo z pewnością byłaby z tego niezła zabawa, a ja chciałbym pracować z Benedictem Cumberbatchem. Nie sądzę jednak, aby się to wydarzyło" - stwierdził.



