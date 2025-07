W ostatnich tygodniach Netflix rozpieszcza swoich widzów i oprócz wielu interesujących produkcji własnych, do biblioteki dodaje także hity sprzed lat, które zachwycają niejednego konesera dobrego kina.

Od 18 lipca na platformie możemy znaleźć film "Niezłomny", który wyreżyserowany został przez niezaprzeczalnie jedną z największych gwiazd Hollywood - Angelinę Jolie.

"Niezłomny": doceniany hit z 2014

"Niezłomny" to opowieść o życiu olimpijczyka Louisa Zamperiniego. W młodości był na bakier z prawem, odnalazł jednak swoje powołanie w sporcie, zostając jednym z najwspanialszych biegaczy i robiąc furorę na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku. Choć panicznie bał się latać, gdy wybuchła druga wojna światowa, zaciągnął się do lotnictwa. Jego samolot rozbił się jednak i mężczyzna spędził 47 dni dryfując po Pacyfiku. Następnie trafił do japońskiego obozu jenieckiego, gdzie był torturowany.

Reklama

Film powstał na podstawie bestsellerowej książki Laury Hillenbrand i był nominowany do Oscara w trzech kategoriach, a także zdobyła Saturna w kategorii najlepszy film akcji/przygodowy.

W roli głównej możemy oglądać Jacka O’Connella , a na ekranie towarzyszyli mu także Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund i Finn Wittrock.

Produkcja zadebiutowała w kinach w 2014 roku.

"Niezłomny": gdzie oglądać?

"Niezłomny" zadebiutował na Netfliksie 18 lipca 2025 roku. Produkcję znajdziemy także w ofercie m.in. HBO Max.