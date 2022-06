Kolejna letnia edycja charytatywnego pokazu mody "Gwiazdy dzieciom" na rzecz dzieciaków potrzebujących pomocy odbyła się na terenie sportowo-rekreacyjnego ośrodka Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim.

W wakacyjnej scenografii kolekcje letnich ubrań, obok Natalii Janoszek, prezentowali m.in.: Barbara Kurdej-Szatan , Anna Powierza, Michalina Sosna, Karolina Chapko, Karolina Pilarczyk, Anna Głogowska, Aleksandra Kostka, Katarzyna Ptasińska, Ewelina Ruckgaber, Karolina Motylewska, Iwona Węgrowska, Jarosław Kret, Karol Strasburger i Piotr Mróz.

Zdjęcie Natalia Janoszek / Podlewski / AKPA

Charytatywne pokazy mody "Gwiazdy dzieciom", w których znane osoby występują razem z dziećmi, stały się już tradycją gminy Grodzisk Mazowiecki. W tym roku w pokazie udział wzięły także dzieci z Ukrainy, a motywem przewodnim jednego z pokazów były ukraińskie barwy narodowe, czyli niebieski i żółty. Jak co roku nagrodą dla dzieciaków są m.in. ubrania od firm, których kolekcje prezentowane są podczas pokazów. Zasady są niezmienne: ile wejść na wybieg, tyle ubranek dla dzieci podarowanych przez projektantów i producentów odzieży dziecięcej. Jak na letnią edycję przystało, na wybiegu królowały kolorowe i kwieciste sukienki, szorty, t-shirty, stroje kąpielowe i moda plażowa.

Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan / Podlewski / AKPA

Natalia Janoszek: Z Bielska-Białej do Cannes

Natalia Janoszek cieszy się międzynarodową popularnością. Polka posiada rzeszę wiernych fanów, którzy z zachwytem obserwują jej kolejne zawodowe osiągnięcia. Niedawno zachwyciła na czerwonym dywanie podczas Festiwalu w Cannes. Aktorka promowała tam swój najnowszy film "Idol".

"To hiszpańsko-fińska produkcja, w której zagrałam młodą Hiszpankę. Bardzo ciekawa historia i świetny scenariusz" - zdradziła Janoszek w rozmowie z serwisem AKPA. Aktorka wystąpiła na Croisette w białej sukni duetu Rogowskie Desing, która idealnie podkreślała jej filigranową sylwetkę. Prosto z Cannes przyjechała za to na event Sabriny Pilewicz, stawiając na "total black color".

Urodzona w 1990 roku w Bielsku-Białej aktorka i modelka od dziecka należała do Zespołu Pieśni i Tańca "Beskid", a następnie grupy "Bielsko". Przez dziesięć lat reprezentowała Polskę w międzynarodowych konkursach na całym świecie. W latach 2009-2013 występowała w licznych konkursach piękności.

W Konkursie Miss Peace International, który odbył się na Cyprze w 2009 roku, znalazła się w pierwszej dziesiątce uczestniczek i otrzymała tytuł Miss Przyjaźni. Dwa lata później podczas wyborów Miss Ocean International w Tajwanie również znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych modelek. Otrzymała wówczas tytuł Miss Dobrego Usposobienia. Ostatni sukces odniosła na wyborach piękności w 2013 roku podczas konkursu Miss Bikini Universe w Chinach. Znalazła się wówczas w pierwszej dwunastce. Uznano ją także za największy talent.

Natalia Janoszek gwiazdą Bollywood

Natalia Janoszek zaczęła karierę w indyjskim przemyśle filmowym w 2013 roku. Aktorka twierdzi, że miała dużo szczęścia, została bowiem zauważona przypadkowo, gdy rok wcześniej brała udział w konkursie Super Model International w Tajlandii. W ramach pokazu talentów zaśpiewała jeden z utworów Michaela Jacksona - piosence towarzyszył układ taneczny. Występ spodobał się obecnym na sali producentom filmowym z Mumbaju, którzy zaproponowali Polce rolę w ich najnowszym obrazie. Rola Natalii Janoszek w filmie "Dreamz" została dobrze przyjęta przez indyjską krytykę.

Rok później zagrała jedną z głównych ról w "Flame: The Untold Love Story". W 2015 roku wyreżyserowała dokument "Beauty Queen: Follow Your Dream", w którym opowiedziała swoją historię od konkursów tańca i wyborów miss do kariery aktorskiej w Bollywood. Temat ten poruszyła także w swojej książce "Za kulisami Bollywood" z 2016 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Janoszek: Dzielę swój czas między wszystkie kontynenty Newseria Lifestyle

W 2018 roku Natalia Janoszek zagrała główną rolę w filmie "Chicken Curry Law". Za swoją kreację Polka otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki zagranicznej podczas Jharkhand International Film Festival 2018. W 2019 roku Janoszek pojawiła się w Cannes, by promować ten film. Był to dla niej szczególny projekt, ponieważ podejmuje bardzo ważne tematy bezpieczeństwa kobiet i przemocy seksualnej. Janoszek nie ukrywa, że marzy jej się kariera w Stanach Zjednoczonych. Czy uda jej się? Sama zainteresowana często przytacza słowa Walta Disneya: "Jeśli o czymś marzysz, możesz to zrobić".

Natalia Janoszek nago?

Naga sesja zdjęciowa? "Zawsze mówię, że nigdy nie mów nie, że pewnie, gdybym miała szansę zrobić to w taki sposób, jaki mi pasuje, ze smakiem i w odpowiednim czasie, to możliwe, że to się stanie, ale na razie po prostu nie czuję takiej potrzeby" - Janoszek powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle. "Chcę udowodnić, że można być ładną dziewczyną, ale z głową na karku" - dodała aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Janoszek nago? Newseria Lifestyle

Janoszek zobaczyliśmy niedawno w dwóch polskich produkcjach. W krótkometrażowych "Wiedźmach" Katarzyny Jungowskiej wcieliła się w postać panny młodej, co jest dla niej nowością - dotąd ani na planie filmowym, ani w życiu prywatnym nie odgrywała jeszcze tego rodzaju roli. Aktorkę zobaczyliśmy także w ekranizacji erotycznej książki Blanki Lipińskiej "365 dni" . Mimo że pierwotnie spekulowano, że Janoszek zagra główną rolę żeńską, ostatecznie przypadła jej w udziale drugoplanowa kreacja.

