Adam Uryniak napisał scenariusz "Postoju" razem z operatorem Arturem Michalikiem. Głównym bohaterem filmu jest Mario, który ma bardzo ciężki dzień. Szef wzywa go pilnie do pracy, a dziewczyna zaczęła właśnie rodzić. W dodatku łapie gumę i musi zatrzymać się na tytułowym postoju. Tam zostaje oskarżony o porwanie kilkuletniego chłopca.

"Pracuję nad tym pomysłem trzy lata. Artur Michalik zaprosił mnie do tego projektu. Wcześniej 'Postój' nosił inny tytuł i był krótkim metrażem" - powiedział w rozmowie z Interią Adam Uryniak, reżyser i współscenarzysta filmu. - "Nasz cel jest taki, żeby to była czarna komedia z elementami thrillera. Większość akcji rozgrywa się w nocy. To pozwala nam realizować sceny z pogranicza mroczniejszego kina, ale wszystko jest okraszona dużą dawką humoru".

"Postój": Kogo zobaczymy w filmie Adama Uryniaka?

W roli głównej wystąpił Mikołaj Chroboczek, absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi, znany z wielu występów drugoplanowych, między innymi w filmach "Ikar. Legenda Mieszka Kosza" i "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oraz serialach "Rojst", "Emigracja XD" i "Camera Cafe. Nowe parzenie". To jego kolejna główna rola po "Zgniłych uszach" Piotra Dylewskiego i "Game Over" Pawła Powolnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Postój". Andrzej Kłak i Jacek Ombach o wyczekiwanym debiucie Adama Uryniaka INTERIA.PL

W pozostałych rolach zobaczymy między innymi: Michała Czerneckiego ("Polowanie", "Skołowani", "Skrzyżowanie"), Andrzeja Kłaka ("1670", nagroda dla najlepszego aktora drugoplanowego podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Prime Time") oraz debiutującego na dużym ekranie Jacka Ombacha.

"Postój": Film rozpocznie się od "mocnego uderzenia"

"Można powiedzieć, że [Mario] jest wrzucony od początku filmu w szalony wir, splot różnych wydarzeń, które mocno go wykoleją. Mamy tu bohatera, który musi się mierzyć z różnymi problemami - emocjonalnymi, relacyjnymi i sytuacyjnymi" - tak Mikołaj Chroboczek nakreślił fabułę w rozmowie z Interią.

"W tym scenariuszu podoba mi się, że on jest bardzo krawędziowy. Że wszystko tutaj ma ostre kontury. Nie ma rozpędówek, nie ma scen, które mają nas wprowadzić w ten świat. Od razu zaczyna się od mocnego uderzenia" - stwierdził Michał Czernecki, który wcielił się w Elegancika, ojca zaginionego chłopca. - "Los, czyli Adam Uryniak i Adam Michalik, wplątuje nasze postaci w konflikty. Wszystkie postaci są ze sobą skonfliktowane. O Eleganciku można wszystko powiedzieć, ale nie to, że jest ojcem miesiąca. [...] A Mario jest na dobrej drodze, by być w tej samej sytuacji".

Zdjęcie Prace na planie filmu "Postój" / Maciej Król / materiały prasowe

Andrzej Kłak o swej postaci w "Postoju": Codziennie ma najgorszy dzień w życiu

Wśród postaci, na które natrafia Mario, są Michalik i Grzybek. Pierwszy jest miejscowym mechanikiem, drugi, jego syn, sprzedaje na postoju owoce, grzyby i przetwory. Porywczy i wulgarny Michalik szybko wchodzi w konflikt z głównym bohaterem. Najbardziej obrywa się jednak jego synowi.

"Nie wiem, jak dobry jest to mechanik. Na pewno jest jedyny w okolicy" - żartował Andrzej Kłak, który wcielił się w Michalika. - "Myślę, że Michalik nie lubi ludzi. Albo się ich boi, albo coś tam nie jest z nim w porządku, bo odzywa się w wulgarny sposób do wszystkich, których spotyka, […] również do swojego syna. Myślę, że ten człowiek ma jakiś głęboki problem osobisty. Poczucie dużego nieszczęścia. […] Mam wrażenie, że moja postać ma codziennie najgorszy dzień w życiu".

Jacek Ombach o debiucie w "Postoju": "Wciąż do mnie nie doszło"

Dla wcielającego się w Grzybka Jacka Ombacha to debiut w produkcji pełnometrażowej. Młody aktor zdradził, że bardzo dobrze współpracuje mu się ze swoim filmowym ojcem. "Andrzej jest świetną osobą, bardzo mi pomaga na planie, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. […] Potrafi się diametralnie zmienić w scenie. I dlatego tak świetnie się z nim gra".

Chociaż rozmowę przeprowadzono w połowie zdjęć, Ombach nie ukrywał, że przez cały czas przeżywa swój udział w "Postoju". "To był długi proces castingowy. Miałem duże szczęście, że znajomy polecił mnie do tej roli. […] To był stresujący czas. Zawsze na castingach trzeba się przygotować na porażkę, ale należy też odciąć się od jego wyniku. Trzeba dawać z siebie wszystko. Nadal do mnie nie doszło, że jestem tutaj, że jestem teraz na planie. Dla mnie to jest coś zupełnie nowego i niesamowitego".

Z kolei Kłak nie szczędził ciepłych słów pod adresem swojego ekranowego syna. "Jacek jest bardzo wrażliwym chłopakiem. Mam wrażenie, że zdolnym i otwartym na to, co się dzieje. Zadaje pytania i nie ma problemu z przyjmowaniem poleceń, od razu chwyta i je realizuje. [Praca z nim] to duża przyjemność".

Zdjęcie Jacek Ombach na planie filmu "Postój" / Maciej Król / materiały prasowe

Adam Uryniak. Kim jest reżyser "Postoju"?

Adam Uryniak jest absolwentem filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. W 2019 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, nadany na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest autorem uznanych filmów krótkometrażowych, między innymi "Podglądacza" z 2009 roku, "Kochanki Szamoty" z 2017 roku i "Gdzie jest dziadek?" z 2018 roku.

"Postój". Kiedy wyczekiwany debiut wejdzie do kin?

Zdjęcia do "Postoju" zakończą się w połowie września. Premiera filmu jest planowana na wiosnę 2026 roku.