Największy polski hit 2026 roku? Kolejna wielka gwiazda w obsadzie

"Lalka": Dwie nowe ekranizacje

"Lalkę" ekranizowano dotąd dwa razy. Pierwszej próby przeniesienia powieści na ekran podjął się Wojciech Has. W 1968 roku nakręcił on film z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w rolach głównych. Z kolei w 1977 roku Ryszard Ber zrealizował serial, w którym wystąpili Małgorzata Braunek i Jerzy Kamas.

Teraz powstają dwie kolejne adaptacje powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz serial Netfliksa, za który odpowiada Paweł Maślona.

Zachwycająca obsada filmowej "Lalki"

"Książka Prusa powstała jako powieść popularna, dla ludzi, a jednak przetrwała próbę czasu i od ponad 135 lat porywa zarówno szerokiego odbiorcę jak literaturoznawców i powieściopisarzy. I taki też marzy mi się film - atrakcyjny, dla ludzi, porywający, chwytający za serce. Film, do którego chce się wracać" - zapewnił Kawalski, który w 2022 roku zachwycił publiczność obrazem "Niebezpieczni Dżentelmeni", niecodzienną komedią kryminalną z gwiazdorską obsadą.

W jego produkcji w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielą się Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.

Wiemy ponadto, że Ignacego Rzeckiego zagra Marek Kondrat, który specjalnie z tego powodu wraca po latach z aktorskiej emerytury.

W filmie pojawią się również: Krystyna Janda (hrabina Joanna Karolowa, siostra Łęckiego), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Maja Komorowska (Prezesowa Zasławska), Cezary Żak (Baron Dalski), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Karolina Gruszka (Florentyna), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski), Filip Pławiak (Julian Ochocki), Dawid Ogrodnik (subiekt Mraczewski), Maciej Musiałowski (Maruszewicz), Andrzej Chyra (profesor Geist).

Maciej Stuhr jako Michał Szuman

Do tej wspaniałej ekipy dołączył właśnie Maciej Stuhr. W ekranizacji powieści Bolesława Prusa zagra doktora Michała Szumana.

"Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów wcieli się w postać ironicznego lekarza, jednego z nielicznych powierników Stanisława Wokulskiego i ważnego komentatora jego wewnętrznych rozterek" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym na profilu filmu "Lalka" na Instagramie.

"W filmie znalazłem się, gdyż tak kazał mi Marek Kondrat, a ja się go słucham. Kiedy wymienił tytuł 'Lalka', byłem pewien, że będzie to polska odpowiedź na film 'Barbie'. Jak dotąd nie wyprowadzono mnie z błędu" - żartował aktor w mediach społecznościowych.

Maciej Stuhr to ikona polskiego kina i teatru, zdobywca najważniejszych polskich wyróżnień filmowych, w tym dwóch Orłów za najlepszą główną rolę męską - za "Pokłosie" (2012) oraz "Powrót do tamtych dni" (2021). Uwielbiany przez Polaków jako Tomasz Wilczyński w kinowej serii "Planeta Singli". Wielokrotnie nominowany do Orłów zarówno za role pierwszo-, jak i drugoplanowe ("Sala samobójców. Hejter", "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy", "33 sceny z życia", "Przedwiośnie"), laureat Telekamery dla najlepszego aktora (2021) i wielu festiwalowych wyróżnień.

Filmowa "Lalka" trafi do polskich kin 30 września 2026 roku.