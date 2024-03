Największy hit roku już na ekranach polskich kin. Co jeszcze?

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.



W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor. W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również: Zendaya , Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .

Zrealizowane przez Denisa Villeneuve'a obie części "Diuny" są ekranizacją głośnej powieści Franka Herberta. Reżyser od razu zdecydował, że trzeba nakręcić dwa filmy, bo powieść jest zbyt obszerna, by opisane w niej wydarzenia zmieścić w jednym. Ale stało się to możliwe dopiero dzięki temu, że pierwsza część zyskała świetne oceny widzów i krytyków. Druga część produkcji jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2023 roku. Pierwotnie miała trafić do kin 3 listopada 2023 roku. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji musiała jednak zostać przesunięta.



"Diuna: Część druga" [trailer 3]

"Tylko nie ty" to nowa produkcja Willa Glucka ("To tylko seks", "Annie", "Piotruś Królik") oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert. Główne role zagrali: gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney i znany z "Top Gun: Maverick" Glen Powell . Film jest współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic". Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna. Przynajmniej do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

"Tylko nie ty" [trailer]

Horror "Przeklęta woda" jest oparty na uznanym filmie krótkometrażowym z 2014 roku autorstwa Bryce'a McGuire'a i Roda Blackhursta, którym też powierzono reżyserię i scenariusz pełnometrażowej produkcji. Wyatt Russell wciela się w rolę Raya Wallera, byłego gracza baseballowego, zmuszonego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby. Ray przeprowadza się do nowego domu z żoną Eve ( Kerry Condon ), nastoletnią córką Izzy i synem Elliotem. Mając skrytą nadzieję na powrót do sportu, Ray przekonuje Eve, że basen na podwórku nowego domu będzie nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale zapewni mu fizykoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwalnia złowrogą siłę.

"Przeklęta woda" [trailer]

Fran ( Daisy Ridley ) - główna bohaterka dramatu "Czasem myślę o umieraniu" - jest przykładem typowej introwertyczki. Mieszka sama, stroni od ludzi, mimo że w pracy jest na nich poniekąd skazana, a jakiekolwiek głębsze relacje napawają ją autentycznym przerażeniem. Do bólu uporządkowane życie kobiety wypełnia monotonia, a każdy dzień wygląda dokładnie tak samo. Śniadanie, kilka godzin spędzonych w biurze przed monitorem, powrót do domu, kolacja i sen. Tyle że tak naprawdę nikt nie wie, o czym Fran przez cały ten czas rozmyśla. Sposób na pokonanie codziennej nudy ma dość oryginalny, a jest nim snucie fantazji na temat tego, w jakich okolicznościach mogłaby umrzeć. Od zwykłego wypadku samochodowego przez bardziej fantazyjne, a zarazem brutalne zdarzenia, jak chociażby uduszenie przez węża. Z tych makabrycznych rozmyślań bohaterkę wybija nowy kolega z pracy, Robert ( Dave Merheje ), który, ku jej zdziwieniu, nie tylko interesuje się Fran, ale w końcu postanawia zaprosić ją do kina.



"Czasem myślę o umieraniu" [trailer]

"Powołany 2" Jana Sobierajskiego to kontynuacja internetowego hitu, który stał się fenomenem w sieci i dotarł do milionów widzów na całym świecie. Tym razem powraca na wielkim ekranie w gwiazdorskiej obsadzie. Utalentowany plastycznie Arek doznaje miłosnego zawodu. Wyładowując złość, niszczy ogrodzenie przypadkowego domu. Na jego nieszczęście świadkiem wydarzenia jest ksiądz, który przyjaźni się z właścicielem posesji. Duchowny proponuje Arkowi, że sprawa rozejdzie się po kościach pod warunkiem, że chłopak pomoże w odmalowaniu zniszczonego kościoła. Stara świątynia wkrótce staje się schronieniem dla znajomych Arka, którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Ksiądz, widząc problemy, z jakimi mierzą się jego niespodziewani goście, opowiada im cztery inspirujące, prawdziwe, a do tego szalenie spektakularne historie...