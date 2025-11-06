Polskie kino od lat zachwyca nie tylko talentem, ale też niezwykłą urodą aktorek, które na zawsze zapisały się w historii. Od legendarnych gwiazd jak Pola Raksa i Grażyna Szapołowska, po współczesne ikony ekranu jak Anna Przybylska czy Marta Żmuda Trzebiatowska - każda z nich miała w sobie coś wyjątkowego. Teraz możesz sprawdzić, ile z nich naprawdę potrafisz rozpoznać. Zrób quiz i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą polskiego kina!

