Najpiękniejsze aktorki z PRL i dziś. Sprawdź, jak dobrze znasz polskie kino
Te twarze zna cała Polska! Jedne podbijały serca w czasach PRL-u, inne wciąż zachwycają na ekranie. Sprawdź, czy rozpoznasz najpiękniejsze polskie aktorki po samym zdjęciu - niektóre odpowiedzi mogą cię zaskoczyć!
Polskie kino od lat zachwyca nie tylko talentem, ale też niezwykłą urodą aktorek, które na zawsze zapisały się w historii. Od legendarnych gwiazd jak Pola Raksa i Grażyna Szapołowska, po współczesne ikony ekranu jak Anna Przybylska czy Marta Żmuda Trzebiatowska - każda z nich miała w sobie coś wyjątkowego. Teraz możesz sprawdzić, ile z nich naprawdę potrafisz rozpoznać. Zrób quiz i przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą polskiego kina!
Zobacz też:
Pamiętasz dawnych bohaterów "M jak miłość"? Quiz dla największych fanów serialu
Czy pamiętasz te słowa z PRL-u? Mało kto wie, co oznaczają