Prawdziwe hity! Te filmowe utwory przeszły do historii

"I Will Always Love You" z filmu "Bodyguard"

"Bodyguard" pozostaje jednym z najpopularniejszych filmów romantycznych wszech czasów. Mimo że po premierze produkcji krytycy jednogłośnie zarzucili aktorom słabe występy, film odniósł sukces nie tylko ze względu na poruszającą historię, ale przede wszystkim dzięki genialnej piosence w wykonaniu Whitney Houston.

Co ciekawe - "I Will Always Love You" wcale nie jest oryginalnym utworem piosenkarki. Jako pierwsza wykonała go Dolly Parton. Przy realizacji filmu Whitney zdecydowała się spowolnić utwór i tak powstała jedna z najbardziej charakterystycznych aranżacji muzycznych do filmu w historii! Piosenka stała się nie tylko znakiem rozpoznawczym Houston, ale też zapewniła jej dwie wygrane statuetki Grammy.

"Miłość rośnie wokół nas" z filmu "Król lew"

Zdjęcie "Król lew" / WALT DISNEY PICTURES/Archives du 7eme Art/Photo12 via AFP / AFP

"Król lew" jest jednym z tych filmów, na którym wszyscy płaczą. To za sprawą niezwykłej historii, przepięknej animacji, ale też ścieżki dźwiękowej, która została wykorzystana w realizacji Disneya. Kto nie wychował się na utworach z tej kultowej bajki?

W filmie z 1994 roku swój jeden z najbardziej znanych utworów zaprezentował Elton John. "Miłość rośnie wokół nas" stała się jedną z najpiękniejszych piosenek na świecie i do dziś chętnie słuchana jest przez wiele osób. Z początku piosenkę w animacji mieli śpiewać tylko Timon i Pumba, ale twórcom nie spodobał się komiczny charakter tej koncepcji. Finalnie stwierdzono, że utwór może "wyrazić uczucia lwów do siebie o wiele lepiej niż dialogi" i "Miłość rośnie wokół nas" znalazła się w miłosnym montażu.

"Eye of the Tiger" z filmu "Rocky III"

Zdjęcie Sylvester Stallone jako Rocky Balboa w filmie "Rocky V" / AKPA

Seria "Rocky" o pięściarzu-amatorze, który odnosi sukcesy, podbiła serca widzów na całym świecie. Filmy z Sylvestrem Stollone okazały się ogromnym sukcesem kasowym. Trzecia część po premierze zarobiła aż 270 milionów dolarów i była jedną z najbardziej dochodowych produkcji początku lat 80.

Sylvester Stallone chciał, by w trzeciej odsłonie wybrzmiała znana piosenka zespołu Queen - "Another One Bites the Dust". Twórcy jednak się nie zgodzili. Wtedy gwiazdor postanowił znaleźć zespół, który napisze mu oryginalny utwór do filmu. "Eye of the Tiger" w wykonaniu Survivor okazała się strzałem w dziesiątkę! Przez sześć tygodni była najbardziej popularną piosenką na listach przebojów w USA i do dziś cieszy się niegasnącą popularnością.

"The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing"

Zdjęcie Patrick Swayze w filmie "Dirty Dancing" (1987) / AKPA

"Dirty Dancing" okazał się niespodziewanym hitem. Romans z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey był niskobudżetową produkcją mało znanego studia. Po premierze zarobił aż 170 milionów dolarów (przy budżecie 6 milionów dolarów) i stał się jednym z najlepszych filmów 1987 roku! Widzowie do dziś pamiętają kultowe cytaty z produkcji czy taneczne sceny bohaterów.

Pamiętają też oczywiście utwór, do którego Baby i Johnny tańczyli w finałowej scenie filmu. "The Time of My Life" zaśpiewane przez Billa Medleya i Jennifer Warnes zdobył Oscara za najlepszy utwór oryginalny. Do dziś znajduje się na wielu playlistach słuchaczy.

"My Heart Will Go On" z filmu "Titanic"

Zdjęcie titanic / materiały prasowe

"Titanica" nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii - jako pierwszy przekroczył próg miliarda dolarów ze sprzedaży biletów kinowych! Podczas gali rozdania Oscarów zgarnął aż 11 statuetek i finalnie stał się jednym z najbardziej poruszających filmów w historii.

Historia Rose i Jacka jest przejmująca, ale na pewno nie poradziłaby sobie tak dobrze, gdyby nie utwór wykonany przez Celine Dion. "My Heart Will Go On" podbiło listy przebojów i serca widzów. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że każdy zna chociaż kilka słów refrenu.

