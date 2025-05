Scarlett Johansson to nazwisko, które od lat elektryzuje światową publiczność. Urodzona w Nowym Jorku aktorka ma na koncie dziesiątki ról w filmach, które zyskały status kultowych - od poruszającego "Między słowami", przez emocjonalną "Historię małżeńską", aż po widowiskową "Czarną Wdowę". Krytycy wielokrotnie podkreślali jej wszechstronność, a fani - niepowtarzalną charyzmę i urodę, która od lat zapewnia jej czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach.

Co ciekawe, mimo że Scarlett znana jest jako typowa nowojorczanka, jej historia rodzinna sięga dużo dalej - aż do Europy Środkowo-Wschodniej. I właśnie w tym momencie do gry wchodzi Polska.

Aktorka z hollywoodzkiej czołówki i jej polskie powiązania

Choć o polskich korzeniach Johansson nie mówi się głośno, genealogiczne ślady nie pozostawiają wątpliwości. Jej matka, Melanie Sloan, pochodzi z żydowskiej rodziny o polsko-białoruskim pochodzeniu. To oznacza, że część przodków aktorki mieszkała kiedyś nad Wisłą.

Z relacji rodzinnych wynika, że pradziadek Scarlett przed II wojną światową wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych. Była to decyzja, która - jak się okazało - mogła uratować mu życie. Jego brat niestety nie miał tyle szczęścia i zginął podczas niemieckiej okupacji. Sama aktorka dowiedziała się o tym dopiero z dokumentu emitowanego w amerykańskiej telewizji, co - jak przyznała - mocno nią wstrząsnęło.

"Poczułam głębsze połączenie". Johansson o rodzinnej historii

Johansson nie kryła emocji po obejrzeniu materiału. Jej wypowiedź cytowana przez polskie media pokazuje, że ten moment był dla niej poruszający i zmieniający perspektywę.

"Nie można sobie wyobrazić takiego horroru. To zbyt szalone" - mówiła. "Czuję po tym głębsze połączenie z tą częścią rodziny, z tą częścią mnie. Nie spodziewałam się tego" - dodała.

Trudno się dziwić, że tak osobiste odkrycie wpłynęło na jej postrzeganie własnej tożsamości. Dla wielu fanów w Polsce ta historia może być zaskoczeniem - ale jednocześnie zbliża nas do gwiazdy, która z pozoru wydaje się być odległa, a jednak nosi w sobie fragment wspólnego dziedzictwa.

Najpiękniejsza kobieta świata

O tym, że Scarlett Johansson została ogłoszona najpiękniejszą kobietą świata, mówiły media na całym globie. W 2006 roku zdobyła ten tytuł w plebiscycie HoldBackTime.com, a jej uroda od tamtej pory tylko zyskała na rozpoznawalności. Co ciekawe, w tym kontekście nawet zaskakuje fakt, że część jej genów wywodzi się z Polski - kraju, który rzadko gości na pierwszych stronach magazynów z Hollywood.

Johansson należy do grona artystek, które nie tylko czarują na ekranie, ale też fascynują swoją historią. I choć jej kariera rozgrywa się za oceanem, warto wiedzieć, że w jej żyłach płynie również polska krew.