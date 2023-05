Najlepszy film Marvela od lat? "Strażnicy Galaktyki Vol. 3" zachwyca widzów!

Zakończenie trylogii "Strażników Galaktyki" szturmem weszło do kin. Film zachwyca widzów, którzy uważają go za godne zakończenie sagi Jamesa Gunna. Według fanów jest to najlepszy produkcja Marvela od lat.

Zdjęcie strażnicy galaktyki 3 / materiały prasowe