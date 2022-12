Netflix co roku przygotowuje dla nas produkcje na każde okazje. Nie inaczej mogło być z tematem świąt Bożego Narodzenia. Czy w bibliotece tego giganta VOD znajdzie się coś interesującego? Czy są dostępne również polskie produkcje? Przedstawiamy najlepsze filmy Netfliksa, które wprowadzą nas w świąteczny nastrój.

Scrooge. Opowieść wigilijna (2022)

Opowieść Charlesa Dickensa znana jest wielu pokoleniom. Nadszedł czas na ponowne odświeżenie tej świątecznej legendy. Skąpiec Scrooge kolejny raz zmierzy się z duchami świąt. Tym razem jednak w klimacie musicalu, z odświeżonymi utworami Lesliego Bricusse’a. Idealny seans zarówno dla tych, którzy znają opowieść, jak i tych, dla których jest to coś nowego.

Klaus (2019)

"Klaus" jest tytułem, o którym było głośno od chwili premiery. Był nawet nominowany do Oscara. To idealny seans dla całej rodziny, zmieniający wizję historii o Mikołaju. Bohater będący kimś na jego podobiznę nie gra tu nawet pierwszych skrzypiec. Koncentrujemy się na losach Jespera, który dostał ultimatum od swojego ojca. Musi rozkręcić placówkę pocztową na "końcu świata". Jego życie znacząco się zmienia, kiedy poznaje tajemniczego, siwobrodego mężczyznę z lasu.

Ekspres polarny (2004)

Dobrym seansem dla dzieci niezmiennie pozostaje "Ekspres polarny". Nie jest to co prawda produkcja Netfliksa, jednak to ostatni dzwonek, by obejrzeć ten tytuł u giganta streamingu. Pewien chłopiec przestaje wierzyć w istnienie Mikołaja. Jego podejście zaczyna się zmieniać, gdy decyduje się na podróż tajemniczym pociągiem na sam biegun północny. Historia opowiada o przyjaźni i odwadze. Idealna na wieczorny seans z całą rodziną.

Kronika świąteczna (2018)

Nie tylko animowane filmy są odpowiednie na święta. Interesującym seansem dla każdego może okazać się "Kronika świąteczna". Dzieci z pewnością zaczaruje świat, w którym współpraca z Mikołajem staje się prawdą. Dorosłych rozbawić może poczucie humoru siwobrodego i jego podejście do życia. Do tego dodajmy dobrą muzykę, śmieszne scenki oraz przekaz o jedności rodziny. Idealny, lekki seans na świąteczny wieczór.

Chłopiec zwany Gwiazdką (2021)

Kolejny tytuł od twórców "Kroniki świątecznej". Tym razem na liście pojawił się "Chłopiec zwany Gwiazdką". Jest to kolejny tytuł dla dzieci oraz dorosłych. To wzruszająca historia Nikolasa, który decyduje się odnaleźć swojego ojca. Podróżuje na daleką Północ, gdzie znajduje się legendarna wioska elfów. Chłopiec nie wie jednak, że po drodze pozna swoje przeznaczenie.

Dawid i elfy (2021)

Jeśli mowa o filmach Netfliksa, nie można nie wspomnieć o pierwszej polskiej produkcji związanej ze świętami. Jest nią film "Dawid i elfy" . To opowieść dla całej rodziny o elfie, który ma dość świątecznego przemęczenia pracą. Decyduje się uciec do ludzi, aby wśród nich odnaleźć magię Bożego Narodzenia. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel. Film ten z pewnością wybija się pośród innych polskich świątecznych produkcji. Warto obejrzeć go z całą rodziną.

Pan Jangle i świąteczna podróż (2020)

Dla fanów muzyki, tańca i śpiewu coś idealnie na święta. Kolejny musical, lecz tym razem z aktorami. Tak w skrócie można opisać "Pan Jangle i świąteczna podróż". Historia skupia się na losach pewnego twórcy zabawek. Zostaje on zdradzony przez swojego przyjaciela, przez co poddaje się w dalszych działaniach. Jednak nadzieję w odzyskaniu tego, co utracone przynosi mu jego wnuczka.

Rodzina Clausów (2020)

Do kolekcji familijnych świątecznych filmów należy dodać również "Rodzinę Clausów". Historia mówi o Julesie - chłopcu, który w święta stracił ojca. Z tego powodu znienawidził Boże Narodzenie. Pewnego razu jego matka zdecydowała o przeprowadzce do chorego dziadka. W jego domu chłopiec dowiaduje się tajemnicy o swojej rodzinie. Czy odkryje w sobie ponownie ducha świąt? Dowiemy się w trakcie seansu.

Dziennik Noel (2022)

"Dziennik Noel" to film inny niż wszystkie przedstawione wcześniej. Skierowany jest do starszej grupy odbiorców. Opowiada o znanym pisarzu, któremu w okresie świąt zmarła matka. W trakcie pobytu w domu poznaje tajemniczą dziewczynę. Doszukuje się ona prawdy o swojej matce. Oboje decydują się rozwikłać zagadkę, co łączy ich rodziny. W toku rozwikłania spraw zbliżają się do siebie. Z pewnością będzie to "coś innego" na wieczorny seans.

Świąteczny rycerz (2019)

Dla fanów lżejszych romansów zaproponować możemy "Świątecznego rycerza" z Vanessą Hudgens w roli głównej. Nauczycielka z Ohio już od dawna nie wierzy w żadną miłość. Poświęca się swojej karierze i najbliższym. Jej życie drastycznie się zmienia po poznaniu pewnego dziwnego mężczyzny. Nie może mu uwierzyć, że przeniósł się z XIV wieku do czasów współczesnych. Pomimo wielu różnic, coś w końcu zaczyna ich łączyć.

