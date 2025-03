29 marca w warszawskim kinie Elektronik odbyła się ceremonia wręczenia nagród 13. edycji Festiwalu Filmowego Script Fiesta , organizowanego przez Warszawską Szkołę Filmową. W konkursie na najlepszy scenariusz polskiego filmu fabularnego decyzją jury nagrodzono Michała A. Zielińskiego za scenariusz do filmu "Kos" .

"Każda nagroda jest trochę inna, ale mam wrażenie, że emocje może są inne, ale zawsze są duże. Wydaje mi się, że ta nagroda na Script Fieście to jest pewne podsumowanie, bo chyba więcej nagród już nie dostanę za 'Kosa'. Scenariuszowych w Polsce nie ma za dużo. Ta jest wyjątkowa, bo to najpoważniejsza nagroda scenariuszowa w Polsce. To festiwal ważny z powodu nagrody, dlatego że integruje środowisko, można wymieniać doświadczenia. Sam bywałem tu na początku, jak jeszcze scenariusz się pisał i nikt mnie nie znał. Mam sentyment" - opowiadał Michał A. Zieliński w rozmowie z Interią po wręczeniu nagrody.



Zapytaliśmy scenarzystę o plany zawodowe na najbliższą przyszłość. Okazuje się, że Zieliński ponownie współpracuje z Maśloną.

"Razem z Pawłem Maśloną, reżyserem 'Kosa', pracujemy nad adaptacją powieści Szczepana Twardocha 'Morfina'. Mam nadzieję, że z tego powstanie film, choć, jak wiadomo, w tej branży bywa różnie. Pracuję także w branży growej – w Zakazanym Studio, startupie, gdzie robimy western noir. Zawsze chciałem spróbować interaktywnego storytellingu, więc to dla mnie kolejna przygoda, która jest ciekawa. Oczywiście z filmem się nie rozstaję" - zdradził.

"Kos" opowiada o powrocie generała Tadeusza Kościuszki, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom. Wzburzona sytuacja polityczna kraju staje się tłem dla heroicznych działań generała oraz jego współpracowników, którzy dążą do wyzwolenia ojczyzny. Sytuacja komplikuje się, gdy rosyjski rotmistrz Iwan Dunin rusza tropem Kościuszki z listem gończym, gotów zrobić wszystko, aby uniemożliwić wybuch powstania.

Film brał udział w Konkursie Głównym festiwalu w Gdyni w 2023 roku. Premiera kinowa odbyła się 26 stycznia 2024. "Kosa" obecnie można oglądać na platformie SkyShowtime.

"To są super momenty, kiedy widzowie przychodzą i mówią, że film ich poruszył, pomyśleli sobie o czymś ciekawym albo coś się w nich otworzyło. Często jest też tak – wydaje mi się, że każdy twórca filmowy to ma – że widzowie widzą rzeczy, których człowiek po prostu nie widzi. Twórcy nie mają pojęcia czasami, jakie są odczytania tego filmu. Jak się wypuści film w świat, to te interpretacje widzów żyją własnym życiem i czasami bywają nawet ciekawsze niż nasze założenia" - przyznał Michał A. Zieliński.