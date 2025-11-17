Najlepsi reżyserzy w Polsce? Połowa to debiutanci! Oto nominacje

Nagroda im. Krzysztofa Krauze: kim są nominowani?

Nagroda im. Krzysztofa Krauzego jest przyznawana przez Gildię Reżyserów Polskich reżyserom, których filmy "wyróżnia wrażliwość społeczna, kunszt artystyczny i nonkonformistyczne podejście do sztuki filmowej".

Listę tegorocznych nominowanych Gildia Reżyserów Polskich ogłosiła 16 listopada. Jest na niej trójka twórców filmów dokumentalnych i siedmioro autorów fabuł. Co ciekawe, spośród nominowanych aż połowę stanowią debiutanci.

Troje finalistów wyłoni pięcioosobowa kapituła, w skład której wejdą członkowie Gildii nominowani do nagrody w ubiegłych latach. Lista tych osób nie została jeszcze ogłoszona.

Oto lista nominowanych w kolejności alfabetycznej:

Korek Bojanowski za reżyserię filmu "Utrata równowagi"

Maciej Drygas za reżyserię filmu "Pociągi"

Agnieszka Holland za reżyserię filmu "Franz Kafka"

Magnus von Horn za reżyserię filmu "Dziewczyna z igłą"

Natalia Koniarz za reżyserię filmu "Silver"

Eliza Kubarska za reżyserię filmu "Ostatnia wyprawa"

Justyna Łuczaj za reżyserię filmu "Koński ogon"

Wojciech Smarzowski za reżyserię filmu "Dom dobry"

Monika Strzępka za reżyserię filmu "Zaprawdę Hitler umarł"

Mara Tamkovich za reżyserię filmu "Pod szarym niebem"

W poprzednich latach Nagrodę im. Krzysztofa Krauzego otrzymali m.in. Wojciech Smarzowski za "Wołyń" i "Kler", Anna Jadowska za "Dzikie róże", Agnieszka Holland za "Zieloną granicę" oraz Damian Kocur za "Chleb i sól".

Uroczystość wręczenia nagrody zaplanowano na 21 grudnia.