Najlepsi przyjaciele na zawsze. Jej wielką miłością jest syn legendarnego muzyka

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi: poznali się na Instagramie

Na potwierdzenie domysłów fani aktorki nie musieli aż tak długo czekać. Na początku listopada 2021 roku, Bobby Brown i Bongiovi oficjalnie potwierdzili swój związek. Oczywiście, jak zwykle w ostatnich czasach, również za pomocą mediów społecznościowych. Rok później, w rozmowie z serwisem Wired, Bobby Brown wyznała: “Poznaliśmy się na Instagramie. Byliśmy przez dłuższy czas przyjaciółmi, a potem - cóż mogę powiedzieć?".

Jak można łatwo stwierdzić, Bobby Brown zakochała się po uszy. Podsumowując 2022 roku, na początku stycznia 2023, zamieściła na Instagramie post, w którym napisała: "Jestem nieskończenie zakochana w ostatnich miesiącach; wdzięczna za moich przyjaciół, rodzinę, osła, psy i mojego partnera na całe życie. Za następny rok - zróbmy to wszystko jeszcze raz, ale lepiej".

Cztery miesiące później para ogłosiła swoje zaręczyny. "Kocham cię już od trzech lat, chcę je wszystkie". Jak zdradziła jakiś czas później, Bongiovi oświadczył się jej podczas... nurkowania. Informację o zaręczynach potwierdził kilka tygodni później Bon Jovi opowiadając o radosnej nowinie swojego syna na antenie Radia Andy.

"Nie wiem czy wiek ma znaczenie. Jeżeli znalazłeś odpowiedniego partnera i razem dojrzewacie to wszystko jest ok (...) Wydaje mi się, że wszystkie moje dzieci znalazły partnerów, z którymi mogliby się zestarzeć i wszystkich lubimy".

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi: wiedziała, że to ten "jedyny"

W jednym z wywiadów udzielonych The Sunday Times, Bobby Brown opowiedziała o chwili, kiedy była pewna, że Jake Bongiovi to ten "jedyny".

"Po tym, jak się poznaliśmy, nie chcieliśmy w ogóle przebywać osobno. Nie możesz dokładnie określić, dlaczego ta jedna osoba jest tą jedyną. To po prostu przeczucie, że właśnie z tą osobą chcesz spędzić resztę życia".

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi wzięli ślub w maju 2024 roku podczas niewielkiej, prywatnej ceremonii. Ślubu parze udzielił przyjaciel Millie z planu "Stranger Things" Matthew Modine.

W 2025 roku para podjęła kolejny ważny krok - w sierpniu adoptowała dziecko. "Tego lata, dzięki adopcji, powitaliśmy naszą słodką córeczkę. Jesteśmy niezwykle podekscytowani" - napisała młoda aktorka na swoim Instagramie. "A potem było ich troje" - dodała.

Millie Bobby Brown: będzie gwiazdą kolejnego filmu braci Russo

Tymczasem, Millie Bobby Brown szykuje kolejny film. "Prism" to, według informacji Deadline, nowy wspólny projekt braci Russo oraz Millie Bobby Brown dla Netfliksa. Gwiazda "Stranger Things" zagra główną rolę oraz będzie jedną z producentek serialu opowiadającego o losach Cassie - dziewczyny, która posiada paranormalne zdolności.

Bohaterka potrafi porozumiewać się z duchami i musi rozwikłać zagadkę tego, jak nowi goście pojawili się niespodziewanie na całym świecie. Serial ma być adaptacją opowiadania, które zostało wydane w magazynie Assemble Artifacts.

