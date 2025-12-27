Razem na planie, razem w życiu prywatnym. Od pierwszego spotkania leciały iskry

Natalia Dyer i Charlie Heaton: są już razem 9 lat

Charlie Heaton i Natalia Dyer poznali się na planie "Stranger Things" w 2015 roku. Ich relacja rozkwitła podczas zdjęć do serialu. Dziewięć lat oraz pięć sezonów serialu później para nadal jest ze sobą szczęśliwa.

Plotki o tym, że młodzi aktorzy, podobnie jak ich serialowi bohaterowie, są parą w prawdziwym życiu pojawiły się dość szybko - fani bowiem uważnie obserwowali ich media społecznościowe. Jak przypomina Harper’s Bazaar, już podczas zdjęć do pierwszego sezonu i Heaton, i Dyer zamieszczali już wspólne zdjęcia na Instagramie.

Od tego czasu para wielokrotnie pozowała razem na ściankach, pojawiała się na imprezach. Fani coraz bardziej byli przekonani, że tę dwójką łączy coś więcej niż przyjaźn. Później paparazzi przyłapali ich na lotnisku w Los Angeles, aż w końcu, w listopadzie 2017 roku - na pocałunku. Relację Heaton i Dyer potwierdzili w grudniu tego samego roku podczas Tygodnia mody w Londynie pozując na ściance już jako para.

Natalia Dyer i Charlie Heaton: "kiedy zobaczyliśmy ich chemię - leciały iskry"

O tym, dlaczego tak bardzo dbają o swoją prywatność Charlie Heaton opowiedział w rozmowie z magazynem GQ. "Na początku nie wiedzieliśmy, jak silną będzie ta relacja".

Z kolei Natalia Dyer stwierdziła w wywiadzie z angielskim Cosmopolitan: “Na początku nasze relacje były koleżeńskie. To naturalna rzecz, która mogła pójść w różnych kierunkach. W końcu pracujemy przy tym samym serialu - razem bierzemy udział w wywiadach, itd. Najdziwniejsza w tej relacji jest reakcja fanów na nasz związek. Wszystko inne jest naturalne, ludzkie".

W rozmowie z V Man Heaton odkrył nieco więcej na temat swojego dziewięcioletniego związku z Dyer. “Możesz całkowicie odkryć się przed partnerką, ponieważ pracujemy w tej samej branży i przeszliśmy razem przez podobne rzeczy. Dzielenie takich przeżyć łączy ludzi - rozumieją wtedy sytuacje, których nie zrozumie nikt inny. Znajdujesz się w bardzo stresujących sytuacjach, pod presją, ale masz kogoś z kim możesz podzielić się swoimi problemami, ale też wspaniałymi, szczęśliwymi chwilami. To słodkie!".

Matt Duffer, jeden z twórców serialu, stwierdził w jednym z wywiadów krótko: "Już na pierwszym przesłuchaniu, kiedy zobaczyliśmy ich chemię - leciały iskry".

