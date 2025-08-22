"Together"

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

Główne role w "Together" zagrali Alison Brie, gwiazda serialu "Glow" oraz znany z "Iluzji" Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Oboje przyznają, że do wspólnego udziału w tym projekcie przekonał ich niezwykły scenariusz Michaela Shanksa, odpowiadającego również za reżyserię.

"U podstaw tej historii leży napięcie między głównymi bohaterami i to nas do niej przyciągnęło. Dzięki naszej wzajemnej relacji mogliśmy naprawdę zaryzykować i zagłębić się w to, przez co przechodzą bohaterowie"- powiedział Franco w wywiadzie dla magazynu "People".

"Bałtyk"

Charakterna Miecia, zwana przez siebie i wszystkich wokół Królową Łeby, prowadzi nadmorską wędzarnię – prawdziwą perłę i chlubę lokalnej społeczności. Kolejki turystów czekających na jej wyroby widać z daleka, a smaki ryb towarzyszą przyjezdnym z całej Polski na długo po odwiedzinach nad Bałtykiem. Kobieta osiągnęła sukces, ale okupiła go ciężką pracą i problemami ze zdrowiem. Przez 40 lat jej ambicja i poświęcenie stanowiły fundament biznesu, który zapewniał zatrudnienie okolicznym mieszkańcom. Teraz Miecia musi zwolnić tempo i zadbać o siebie, pozostawiając ukochane miejsce swoim współpracownikom. Czy jej królestwo przetrwa?

"'Bałtyk' to opowieść o ostatnich bastionach autentyczności w miejscach pochłoniętych przez turystykę – o przestrzeniach, które powoli znikają, tak jak ludzie, którzy je tworzyli. To refleksja nad przemijaniem, ale też historia o kobiecej sile w dążeniu do sukcesu i zapewnieniu bliskim dobrobytu. Film pokazuje, jak łatwo to, co miało dawać spełnienie, może stać się ciężarem nie do udźwignięcia" – opowiada reżyserka filmu Iga Lis.

Zdjęcie Kadr z filmu "Bałtyk" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Paw zwyczajny"

Matthias jest mistrzem w swoim fachu. Potrzebujesz "kulturalnego chłopaka", aby zaimponować znajomym? "Idealnego syna", żeby wpłynąć na opinię swoich partnerów biznesowych? A może po prostu partnera do sparingu, aby przećwiczyć argumentację? Cokolwiek by to nie było, po prostu wynajmij Matthiasa! Chociaż codziennie doskonale udaje kogoś innego, prawdziwym wyzwaniem jest dla niego bycie sobą.

„Paw zwyczajny” to kolejny popis aktorski Albrechta Schucha, znanego z roli w „Na Zachodzie bez zmian” Edwarda Bergera. W rozmowie z Darią Sienkiewicz dla Interii przyznał, że najzabawniejsza była dla niego scena, „w której Matthias spotyka się z przyjaciółmi jego dziewczyny”. „Jeden z nich opowiada o kimś, kto został pobity w metrze. Matthias, słysząc tę przejmującą historię, próbuje odnaleźć w sobie "odpowiednią" reakcję. Ten jego wysiłek, by dopasować się do rozmowy, był dla mnie szalenie komiczny, zwłaszcza że jego odpowiedź okazała się bardzo sucha, a przez to zabawna. Wszyscy na planie bardzo się z tego śmialiśmy” – wspominał aktor.

Zdjęcie Theresa Frostad Eggesbo i Albrecht Schuch w filmie "Paw zwyczajny", fot. Nikolaus Geyrhalter Filmprodukti / Collection Christophel / East News

"Człowiek słoń"

Druga połowa XIX wieku w wiktoriańskiej Anglii. Genialny młody chirurg, Frederick Treves (Anthony Hopkins), spotyka mężczyznę o nietypowej deformacji ciała, który z powodu swojego wyglądu skazany jest na poniżające życie cyrkowego dziwoląga. Jest nim cierpiący na rzadką genetyczną chorobę John Merrick (John Hurt), znany jarmarcznej publiczności w całym kraju jako "Człowiek Słoń". Doktor Treves, który jako pierwszy potraktował go jako normalnego człowieka, walczy o uwolnienie Merricka od nędzy jego środowiska i zapewnienie mu godnego życia.

"Człowiek słoń" to drugi pełnometrażowy film Davida Lyncha. Pod względem języka filmowego nawiązuje do niemieckiego ekspresjonizmu. To empatyczna opowieść o człowieczeństwie, (braku) tolerancji i poczuciu nieprzystawalności. To historia o tym, jak ogromne znaczenie mają akceptacja, empatia i życzliwość wobec drugiego człowieka.

Po 45 latach od swojej premiery "Człowiek słoń" wraca na ekrany kin. Film zdobył aż 8 nominacji do Oscara – w tym dla najlepszej produkcji roku, najlepszego reżysera i najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Johna Hurta, a także 4 nominacje do Złotych Globów, 3 nagrody BAFTA oraz Cezara dla najlepszego filmu zagranicznego.

Zdjęcie "Człowiek słoń" / Reset / materiały prasowe

"Diamenty"

Lata 70., Rzym, pracownia krawiecka prowadzona przez dwie siostry, w której powstają niezwykle piękne i dopracowane kostiumy filmowe. To tu, między śmiechem a łzami, poznajemy namiętności, tęsknoty i lęki głównych bohaterek oraz ich współpracownic podzielających tę samą pasję do szycia.

Włoski klimat, kolory, humor nadają lekkości głębokiej i mocnej opowieści o emocjach. Ten film to utkana ze wspomnień podróż, która pozwala poczuć siłę, wrażliwość i piękno ukryte w codziennych losach kobiet. To kino, które przypomina, że każda z nas jest ważna — niezależnie od tego, czy jest na scenie, czy za kulisami.

Jedną z głównych ról w "Diamentach" zagrała Katarzyna Smutniak. Polska aktorka od lat mieszka we Włoszech. Wystąpiła między innymi w "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" oraz filmie "Oni" Paolo Sorrentino.

Zdjęcie Jasmine Trinca i Luisa Ranieri w filmie "Diamenty" / materiały prasowe

"Nasze królestwo"

Korsyka, 1995 rok. Piętnastoletnia Lesia (debiutująca na dużym ekranie Ghjuvanna Benedetti) jest przekonana o tym, że czeka ją beztroskie lato, ale rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Nieznajomy motocyklista zabiera ją nagle do odizolowanej willi, gdzie ukrywa się jej ojciec (Saveriu Santucci). Ze strzępów rozmów i medialnych relacji dziewczyna dowiaduje się o zamachu i śmierci prominentnego lokalnego polityka.

Wkrótce okazuje się, że celem ataku był tak naprawdę ojciec Lesi. Pierre-Paul uchodzi za szarą eminencję na wyspie i ma wpływ na wszystko, co na niej się dzieje. Mężczyzna od kilku lat jest poszukiwany też przez policję. Niedawne zdarzenia, które z czasem jeszcze eskalują, grożą wybuchem dużego konfliktu i zapisaniem krwawego rozdziału w historii wyspy. Mimo coraz bardziej napiętej atmosfery oraz grożącego niebezpieczeństwa Lesia nie ma zamiaru opuszczać ojca.

"Nasze królestwo" jest debiutem fabularnym Juliena Colonny. Produkcja przyniosła mu nominację do Cezara dla najlepszego pierwszego filmu.

"Przyjaciółki"

Trzy przyjaciółki — Alice, Joan i Rebecca — wiodą spokojne życie w Lyonie. Pewnego dnia Joan wyznaje Alice, że już nie kocha swojego męża, Victora. Alice próbuje ją uspokoić, przekonując, że miłość to nie wszystko, a udany związek można zbudować bez wielkiej namiętności tak jak ona ze swoim partnerem Erikiem. Tymczasem Rebecca coraz więcej czasu spędza na spotkaniach z tajemniczym kochankiem. Kiedy Victor, mąż Joan, nagle znika bez śladu, życie trójki przyjaciółek wywraca się do góry nogami, a ich losy splatają się ze sobą jeszcze silniej niż dotychczas.

"’Przyjaciółki’ są najbardziej francuskim z francuskich filmów. To ten rytm, ta nostalgia, te wnętrza, ten portret Francji, która istnieje tylko na ekranie. Takiej zgodnej, poukładanej, zanurzonej po czubek głowy w sztuce. Kto kocha ten styl, dobrze się tu odnajdzie" – pisała w recenzji dla Interii Dagmara Romanowska.

Zdjęcie Sara Forestier, Camille Cottin i India Hair w filmie "Przyjaciółki" / materiały prasowe

"Szkoła magicznych zwierząt 3"

W "Szkole magicznych zwierząt 3" społeczność szkoły Winterstein czeka kolejna niesamowita przygoda, która odbywa się pomiędzy Dniem Lasu a pokazem mody, snobistycznym kotem i wegańskim krokodylem, a także między przyjaźnią i trudami pierwszej miłości.

Ida wraz z klasą przygotowują się do corocznego Dnia Lasu, którego celem jest ochrona lokalnego lasu. Nawet Helene, której rodzinie grozi bankructwo, weźmie w nim udział, mając nadzieję na zdobycie obserwujących dla swojego kanału influencerów i tym samym zwiększenie swoich dochodów, gdyż jej magiczne zwierzę, kocur Karajan, potrzebuje luksusowego stylu życia. Silas, najlepszy przyjaciel Jo, również zyskuje nowego magicznego towarzysza — wegańskiego krokodyla Ricka, poza tym zauroczył się Helene i uważa, że ma u niej szansę tylko wtedy, gdy założy markową koszulę. Kiedy Helene dowiaduje się, że pokaz mody jej idola odbędzie się w Muzeum Historii Naturalnej, przekonuje dyrektora muzeum, aby pozwolił tam zorganizować klasie własny pokaz. Okazuje się jednak, że wydarzenie zaplanowano na ten sam dzień, co Dzień Lasu Idy. Społeczność Magicznej Szkoły po raz kolejny staje w obliczu burzliwych wydarzeń i ważnych decyzji.

"Dzieci z ulicy Srebrnej"

"Dzieci z ulicy Srebrnej" to opowieść o czwórce rodzeństwa, która żyje według własnych zasad. Na co dzień przebywa w mieszkaniu na ulicy Srebrnej bez żadnych dorosłych. Dzieci same decydują, kiedy pójdą spać, czy umyją zęby i czy odrobią pracę domową. Jest tak, odkąd ich matka zaginęła rok temu. Kiedy nauczyciel w szkole zaczyna interesować się brakiem kontaktu z rodzicami dzieciaków, młodzież wpada na genialny pomysł — zatrudnia gosposię, która przejmie kontakty ze szkołą w ich imieniu. Kolorowa panna Nelly ich jednak mocno zaskoczy.