Rok 2022 obfitował w interesujące filmy i seriale . Polscy widzowie docenili część tytułów, które oferowała platforma Netflix. Które z nich zebrały w tym roku największą widownię? Co warto nadrobić przed 2023 rokiem? Przedstawiamy produkcje, które najchętniej oglądali Polacy w 2022 roku.

Wednesday (2022)

Od dnia premiery "Wednesday" nie schodzi z podium TOP10 seriali w Polsce. Nie ma się czemu dziwić. Tuż po "Stranger Things" jest drugim serialem, który przekroczył granicę miliarda obejrzanych godzin.

"Wednesday" opowiada o córce ze znanej od lat Rodziny Addamsów. Ta bystra i sarkastyczna dziewczyna zostaje zapisana do prywatnej szkoły. Okazuje się jednak, że budynek kryje wiele tajemnic. Prowadząc własne śledztwo, Wednesday zdobywa zarówno przyjaciół, jak i licznych wrogów.

Krzywe linie Boga (2022)

W grudniu swoje "pięć minut sławy" otrzymał film "Krzywe linie Boga". W Hiszpanii tytuł miał premierę już w październiku. W Polsce jednak od 11 grudnia nie schodzi z pierwszego miejsca TOP10 filmów dnia w Polsce.

"Krzywe linie Boga" to hiszpański thriller z otwartym zakończeniem. Historia koncentruje się na Alice Gould - prywatnej detektyw. Kobieta uważa, że cierpi na paranoje, przez które trafia do szpitala psychiatrycznego. Okazuje się, że to tylko przykrywka. Alice chce rozwiązać zagadkę śmierci jednego z pacjentów.

The Good Doctor (2020)

Serial "The Good Doctor" jest jedną z popularniejszych produkcji w Polsce. Na początku sierpnia znajdowała się na podium w TOP10 Netfliksa. Pomimo spadku z piedestału, wciąż osiąga dobre wyniki oglądalności.

"The Good Doctor" to amerykańska adaptacja koreańskiego serialu. Skupia się na losach utalentowanego lekarza, cierpiącego na zespół sawanta oraz autyzm. Zaczyna pracę w prestiżowym szpitalu, gdzie nikt nie traktuje go na poważnie.

Gierek (2022)

"Gierek" zdobył sławę na Netfliksie już w dniu premiery . Utrzymywał się na pierwszym miejscu TOP10 filmów przez tydzień. Nie należy do oryginalnych tytułów platformy. Nie przeszkodziło to jednak "Gierkowi" pokonać takie produkcje, jak "Nie patrz w górę" czy "Morska Bestia".

"Gierek" tworzy nową narrację o losach pierwszego sekretarza PZPR. Edward Gierek chciał zrobić z Polski przemysłową potęgę. Na drodze staje mu jednak Związek Radziecki, przeciwny jego wizji.

The Crown (2016)

Wokół serialu "The Crown" zrobiło się w tym roku wyjątkowo głośno. Premiera nowego sezonu oraz śmierć Królowej Elżbiety wpłynęły na oglądalność tytułu. Serial spokojnie zbierał swoją widownię, z dala od dziennego TOP10 Netfliksa. Wynikiem tego jest 5. miejsce w rankingu FlixPatrol.

"The Crown" inspiruje się faktami z życia Królowej Elżbiety II. Historia zaczynała się od ślubu z księciem Filipem, a najnowszy sezon koncentruje się na losach księżnej Diany.

Za duży na bajki (2022)

W lipcu na polskim Netfliksie premierę miał film "Za duży na bajki". Podbił ranking TOP10 na trzy dni. Nie oznacza to jednak, że nie osiągnął sukcesu. W ciągu tygodnia osiągnął 11 milionów godzin oglądania. To dobry wynik jak na tytuł, który swoją premierę miał najpierw w kinie.

Historia skupia się na Waldim - 11-letnim chłopcu chcącym zostać e-sportowcem. Wszystko w jego życiu robiła za niego mama. Jego sytuacja zmienia się, kiedy matka zaczyna chorować, a opiekę nad nim zaczyna sprawować ekscentryczna ciotka.

Stranger Things (2016)

"Stranger Things" to serial, który znany jest wszędzie, nawet wśród osób nieoglądających seriali. Popularność tytułu dała najnowszemu sezonowi podium w TOP10 przez miesiąc. Nie powinno to nikogo dziwić. Po 3 latach czekania na kolejny sezon fani otrzymali najdłuższy sezon w historii serialu.

Od pierwszego sezonu "Stranger Things" minęło 6 lat. Grupa dzieciaków wciąż próbuje rozwikłać pewne tajemnice. Ciężej jest jednak działać Jedenastce, która straciła swoje moce. Ekipa będzie musiała jednak stawić czoła wyzwaniom. Szczególnie że Druga Strona zaczyna coraz bardziej przenikać do ich świata.

Jak pokochałam gangstera (2022)

Najpopularniejszym filmem na Netfliksie w naszym kraju została rodzima produkcja. Jest nią "Jak pokochałam gangstera" - tytuł utrzymujący się przez trzy tygodnie na pierwszym miejscu TOP10.

"Jak pokochałam gangstera" to kolejna historia opowiadająca o "Nikosiu". Sytuacja podobna jak w "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", lecz tutaj narratorem jest tajemnicza kobieta. Film inspiruje się historią Nikodema Skotarczaka. Był to jeden z największych gangsterów w historii Polski.

