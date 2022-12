"The Chosen": Premiera pierwszego sezonu

"The Chosen" to światowy hit, o którym miliony ludzi na całym świecie nie przestają mówić. To pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa, próbujący pokazać Ewangelię oczami osób, które znały go osobiście. Twórcy postanowili przedstawić znane z kart Pisma Świętego historie w całkowicie nowym ujęciu.

Serial powstał dzięki zbiórkom na platformach crowdfundingowych gromadząc prawie 30 mln dolarów, bijąc wszelkie rekordy w tym zakresie. Recenzenci i widzowie chwalą go za sposób opowiadania historii biblijnych postaci w sposób daleki od przyjętych kanonów, pokazując zarówno ich zalety, jak i wady.

Serial spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród widzów na całym świecie i doczekał 3 sezonów - średnia ocen na IMDb to aż 9,4/10! Wszystkie 3 sezony będą niebawem dostępne w CDA z polskim lektorem.

"Duże chłopaki nie płaczą"

Film oparty na prawdziwej historii Paula Connoll’ego, który w dzieciństwie przeżył prawdziwe piekło. On i inni wychowankowie sierocińca byli bici, prześladowani, poniżani i wykorzystywani seksualnie. Film skupia się na losach dorosłego już bohatera, który stara się wrócić do społeczeństwa i żyć w miarę normalnie, ale śmierć przyjaciela z dzieciństwa przekreśla te plany, a przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć. Bardzo mocny i momentami wstrząsający obraz.

"Gwiazdka Bożego Narodzenia"

Tym razem zdecydowanie lekko, zabawnie, no i świątecznie. Pewien wiejski nauczyciel jest szaleńczo zakochany w pewnej księżniczce i jak łatwo przewidzieć, nie jest to związek skazany na sukces. Ale jak to w trakcie Świąt Bożego Narodzenia bywa, niespodziewana pomoc przychodzi prosto z nieba… Czesko-słowacko-niemieckie kino familijne w komediowo-fantazyjnym wydaniu, czyli lekka rozrywka dla całej rodziny, idealna na świąteczne przedpołudnie przed telewizorem.

"Green Book"

Absolutny hit ostatnich lat, obsypany oscarami, mnóstwem innych nagród oraz nominacji! Para bohaterów, których włącznie z kolorem skóry dzieli dokładnie wszystko, przemierza Amerykę w czasach segregacji rasowej. Fenomenalna rola Viggo Mortensena. Film, o którym napisano już prawie wszystko, który obejrzały miliony osób na całym świecie, a który nadal jest jednym z najchętniej oglądanych i wyszukiwanych przez widzów.

"Szczęśliwego Nowego Roku"

Kolejna komedia romantyczna ze świętami i Nowym Rokiem w tle. Tym razem od naszych południowych sąsiadów. W przepięknych zaśnieżonych Tatrach spotyka się grupa przyjaciół, ich bliskich, a także nieznajomi turyści z zagranicy. W ciągu kilku dni czeka ich wiele romantycznych i komicznych sytuacji oraz jedna wielka niespodzianka