"Jak pokochałam gangstera" najczęściej wyszukiwanym filmem 2022 w Polsce

Każdego roku Google przygląda się temu, co interesowało internautów i internautki w Polsce i na świecie. Czego dowiemy się z tegorocznego zestawienia jeśli chodzi o show-biznes? Potwierdziło się to, co od dłuższego czasu można było zaobserwować w świecie polskich filmowych i serialowych produkcji - rodacy coraz częściej je doceniają. Zatem w tym roku zagraniczne filmy zostały przyćmione przez te rodzime.

"Jak pokochałam gangstera" był w tym roku najczęściej wyszikwanym filmem w Polsce /materiały prasowe