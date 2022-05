Miała zaledwie 13 lat, kiedy zdążyła zawojować Hollywood. Występ w telewizyjnym przeboju Netflixa "Stranger Things" zagwarantował młodej Brytyjce międzynarodową popularność i status gwiazdy. A także nominację do prestiżowej nagrody Emmy.

Millie Bobby Brown: Pełnoletnia Jedenastka (10 milionów dolarów)

W klimatycznym serialu w reżyserii braci Duffer, będącym dla wielu nostalgiczną podróżą do kina lat 80., Millie wciela się w postać tajemniczej Jedenastki - dziewczynki o nadnaturalnych zdolnościach i intrygującej, androginicznej urodzie. Krótko ostrzyżona nastolatka o fenomenalnej ekspresji z miejsca zachwyciła krytyków i widzów na całym świecie.

W kolejnych latach, poza pojawianiem się w kolejnych sezonach "Stranger Things", Brown wystąpiła również w filmach "Godzilla II: Król potworów" i "Godzilla vs. Kong". Kolejnym dużym projektem w jej karierze był występ w kryminalnej produkcji Netfliksa "Enola Holmes", w którym wcieliła się w młodszą siostrę słynnego detektywa, Sherlocka Holmesa.

Już jako 14-latka znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Przez kilka lat intensywnej pracy, Millie Bobby Brown zgromadziła spory majątek. 18-latka ma już bowiem na swoim koncie około 10 milionów dolarów. Mówi się, że za jeden odcinek serialu "Stranger Things" otrzymuje około 350 tysięcy dolarów.

Gwiazda "Stranger Things" zmaga się też w internecie z wyzwaniami dorosłości. Już dwa lata temu Millie Bobby Brown zwracała już uwagę na problem publicznej "seksualizacji" jej osoby. We wpisie na Instagramie napisała wtedy, że ostatnie lata jej życia były niezwykle trudne. "Przyznaję, że miewam momenty frustracji z powodu nieodpowiednich komentarzy, seksualizacji i niepotrzebnych obelg, które sprawiają mi ból i zagrażają mojemu poczuciu bezpieczeństwa" - napisała gwiazda, dodając, że potrzeba jest "generacyjna zmiana". "Czuję, że musi nastąpić jakaś zmiana nie tylko w tej generacji, ale też kolejnej. Świat potrzebuje czułości i wsparcia, aby nasze dzieci mogły spokojnie dorastać" - dodała aktorka.

W sieci powstała grupa założona na forum Reddit, której celem było wyszukiwanie nagich zdjęć aktorki. Grupa, która miała tysiące subskrybentów, miała zostać aktywowana w dniu, w którym aktorka skończy 18 lat. Po interwencji fanów gwiazdy Reddit usunął jednak z sieci grupę.

Olivia Rodrigo: Od Disneya do Artysty Roku magazynu "Time" (5 milionów dolarów)

Amerykańska aktorkami piosenkarka Olivia Rodrigo rozpoczynała karierę od występów w telewizyjnych produkcjach Disneya: "Bizaardvark" oraz "High School Musical: The Musical: The Series".

W 2021 roku aktorka odniosła ogromny sukces dzięki muzycznemu debiutowi "Drivers License".

W premierowym tygodniu "Drivers License" znalazło się na szczycie najpopularniejszych utworów w USA, otrzymało tytuł złotej płyty i zdobyło ponad 107 mln streamów na całym świecie (75 mln w samych Stanach). To drugi największy wynik debiutu w USA.



Rok temu singel Rodrigo pobił rekord Spotify, jeśli chodzi o dzienną liczbę streamów piosenki nieświątecznej - 15,17 mln streamów na całym świecie. Dzień po premierze Olivia pobiła samą siebie, ustanawiając nowy wynik - 17,01 mln. "drivers license" zanotowało także największy debiut jakiejkolwiek piosenki na całym świecie w historii Spotify.

O statusie Rodrigo jako niekwestionowanej gwiazdy świadczą trzy statuetki Grammy oraz tytuły Artysty Roku (przyznanego przez "Time") i Kobiety Roku ("Billboard"). Majątek Rodrigo szacowany jest obecnie na 5 milionów dolarów.

Finn Wolfhard: Inteligentny dzieciak ze "Stranger Things" (4 miliony dolarów)

19-letni kanadyjski aktor Finn Wolfhard to kolejna gwiazda "Stranger Things", która okupuję listę najbogatszych nastolatków w show-biznesie.

Za występ w jednym odcinku hitu Netfliksa Kanadyjczyk inkasuje około 250 tysięcy dolarów. Dodatkowo Wolfhard jest liderem rockowego zespołu The Aubreys (90 tys. słuchaczy na platformie Spotify), firmuje też swoim nazwiskiem popularne marki, m.in. jest twarzą Yves Saint Laurent.

Okazuje się, że - według twórców "Stranger Things" - jest też "szalenie inteligentnym dzieciakiem". "Mamy już pomysł na spin-off i ekscytujemy się nim, ale jeszcze nikomu nie powiedzieliśmy o czym ma być serial. Nie zaczęliśmy nawet pisać. "Sądzimy, że wszyscy - włączając w to Netflix - będą zaskoczeni kiedy usłyszą, na co wpadliśmy, ponieważ to zupełnie inna rzecz. Jednak w jakiś sposób Finn Wolfhard— który jest szalenie inteligentnym dzieciakiem - wszystko odgadł. Oprócz Finna, nikt nic nie wie!" - zdradzili bracia Duffer na łamach Variety.

Finn Wolfhard, który w "Stranger Thins" wciela się w postać Mike'a Wheelera, zdradza, że jego bohater "czuje się nietykalny, czuje się nieśmiertelny, jak każdy nastolatek, który właśnie skończył 13 lat".

Jego majątek szacowany jest na 4 miliony dolarów

Jenna Ortega: "Królowa krzyku" (3 miliony dolarów)

Kariera 19-letniej Jenny Ortegi rozpoczęła się na dobre w 2014 roku rolami w serialach "Rake" oraz "Jane the Virgin", w którym zagrała tytułową bohaterkę w młodości. Później można ją było zobaczyć w produkcjach stacji Disney Channel. Aktorka ma na koncie również współpracę z Netfliksem - wystąpiła w drugim sezonie serialu "Ty", komedii "Dzień na tak" oraz drugiej części "Opiekunki".

W 2022 roku Ortegę oglądaliśmy w kolejnej odsłonie klasycznego horroru "Krzyk".

Młoda aktorka zdobyła też kolejną rolę, o której bez wątpienia będzie głośno. Ortega wcieli się w postać Wednesday Addams w przygotowywanym przez Tima Burtona dla Netfliksa spin-offie "Rodziny Addamsów" zatytułowanym "Wednesday".

O tym, że interesują ją też artystyczne projekty, świadczy udział w arthouse'owym horrorze "X", będącym hołdem złożonym klasycznym slasherom. Sama Ortega, dzięki występom w horrorach, zyskała już przydomek "królowej krzyku" (scream queen).

Majątek Jenny Ortegi szacowany jest na 3 miliony dolarów.

Sadie Sink: Nie tylko "Stranger Things" (milion dolarów)

W odróżnieniu od wielu swoich koleżanek i kolegów po fachu, 20-letnia Sadie Sink debiutowała nie na teatralnych deskach czy w reklamach, ale na Broadwayu. Mało tego, w 2012 roku zagrała główną rolę w uwielbianym musicalu "Annie". Występ w sztuce spotkał się z uznaniem krytyków. Później Sink zagrała u boku Helen Mirren w "Audiencji" Petera Morgana, twórcy "The Crown".

Sławę i rozgłos przyniosła jej rola Max Mayfield w "Stranger Things". Od razu stała się jedną z ulubionych postaci widzów. Młoda aktorka za swój udział w popularnym serialu zgarnia niebywałą kwotę - za odcinek trzeciego sezonu dostawała 150 tysięcy dolarów, czyli więcej niż niektórzy dorośli w rok. W drugiej serii zaczynała skromnie - od 23 tys. za epizod. Co ciekawe, 20-letnia aktorka gra w "Stranger Things" nastolatkę.

"Zdecydowanie dorosłam, ale jestem tą samą Sadie, którą byłabym, nawet gdybym nie grała w 'Stranger Things'. Zawsze byłam wyluzowana, płynęłam z prądem. Oczywiście domyślam się, że chodzi o historie, w których dzieci aktorzy popadają w szaleństwo, ale nie sądzę, aby dotyczyło to nas" - przyznaje Sink.

Swoją dobrą passę aktorka kontynuowała w kolejnej produkcji Netflixa, czyli horrorze "Fear Street". Na swoim koncie oprócz filmów i seriali ma także występ w krótkim metrażu Taylor Swift "All Too Well: The Short Film". W 2018 roku była narratorką filmu dokumentalnego "Dominion", za który została wyróżniona przez Hollywood International Independent Documentary Awards.

Jej majątek szacowany jest na milion dolarów.

