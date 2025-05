Najbardziej pechowa komedia roku. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

13 czerwca - i to w piątek! - na ekrany kin trafi najbardziej pechowa komedia roku: "Że co? Że jak?!". Film w reżyserii Davida Craiga i Briana Crano jest dalekim echem podróży obu filmowców do Włoch.

Zdjęcie Andrew Rannells i Nick Kroll w scenie z filmu "Że co? Że jak?!" / materiały prasowe