"K-popowe łowczynie demonów" to światowy hit

"K-popowe łowczynie demonów" zadebiutowały w ofercie Netfliksa 20 czerwca 2025 roku i bardzo szybko stały się światowym hitem. Animacja opowiadająca o zespole Huntrix została najchętniej oglądanym anglojęzycznym filmem wszech czasów na platformie streamingowej z ponad 500 milionami wyświetleń!

"Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy zespołu Huntrix, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, Saja Boys, którego członkami tak naprawdę są demony" - czytamy w opisie animacji.

Znakomite utwory, które znalazły się w ścieżce dźwiękowej, podbiły także Spotify i światowe listy przebojów. Podczas nadchodzącej ceremonii wręczenia Oscarów film ma szansę na wygranie w kategorii Najlepszy Film Animowany, a piosenka "Golden" otrzymała nominację w kategorii Najlepsza Oryginalna Piosenka.

"K-popowe łowczynie demonów" ©2025 Netflix Netflix

Powstanie kontynuacja uwielbianego filmu Netflika

Netflix zapowiada, że zrealizuje kolejną odsłonę przygód Rumi, Miry i Zoey. Za reżyserię znów odpowiedzialni są Maggie Kang i Chris Appelhans, a produkcją zajmie się Sony Pictures Animation. To pierwszy projekt w ramach nowej, wieloletniej umowy na tworzenie animacji.

"Z niecierpliwością czekamy na napisanie kolejnego rozdziału, rzucenie im wyzwania i obserwowanie ich rozwoju - i dalsze poszerzanie granic łączenia muzyki, animacji i fabuły" - mówi Chris Appelhans.

Twórcy są szczęśliwi, że udało im się stworzyć światowy fenomen, który pokonał bariery językowe. Nie mogą doczekać się, by stworzyć kolejną odsłonę. Kang i Appelhans są reprezentowani przez UTA oraz Johnsona Slewetta i Shapiro.

