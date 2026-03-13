Od lat podbija światowe sceny. Teraz przyszedł czas na kina

Kinga Szarlej

Billie Eilish, znana na całym świecie gwiazda muzyki pop i dwukrotna laureatka Oscara, po raz pierwszy zagra główną rolę w filmie fabularnym. Artystka wcieli się w postać z ekranizacji powieści "Szklany klosz" Sylvii Plath, którą wyreżyseruje wyróżniona Oscarem Sarah Polley. Projekt realizowany jest przez Focus Features.

Billie Eilish w zielonej marynarce w roślinny wzór i złotej biżuterii, na tle czarnej ściany z logo i różowymi akcentami.
Billie EilishRALLEast News

Billie Eilish w filmie fabularnym

Billie Eilish, jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki pop i wielokrotna laureatka nagród Grammy oraz Oscara, od lat podbija światowe listy przebojów i sceny koncertowe. Artystka, znana z charakterystycznego stylu i współpracy z bratem Finneasem, rozwija teraz swoją karierę także poza muzyką. Wkrótce zadebiutuje w filmie fabularnym - zagra w ekranizacji powieści "Szklany klosz" Sylvii Plath w reżyserii Sarah Polley, co będzie jej pierwszą tak dużą rolą na wielkim ekranie.

Powieść Sylvia Plath z 1963 roku to częściowo autobiograficzna historia młodej kobiety zmagającej się z chorobą psychiczną i presją społeczną wobec kobiet w latach 50. Dowiedzieliśmy się, że Billie Eilish od dawna jest fanką tej książki i pracuje nad projektem już od jakiegoś czasu.

Film powstaje dla Focus Features, a producentami są m.in. Plan B Entertainment, Studiocanal i producentka Joy Gorman Wettels. Reżyserka Sarah Polley również jest laureatką Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu "Głosy kobiet" z 2022 roku.

Billie Eilish jest dwukrotną laureatką Oscara za piosenki filmowe: "No Time to Die" i "What I Was Made For". Obecnie pracuje także nad dokumentem o swojej trasie koncertowej "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour", który współreżyseruje z Jamesem Cameronem. Co ciekawe, gwiazda muzyki miała już okazję wystąpić jako aktorka w serialu "Rój".

