W nocy z 15 na 16 mara 2026 roku poznamy zwycięzców 98. rozdania Oscarów. Transmisja w wydarzenia będzie dostępna w Polsce na antenie CANAL+ Premium oraz w serwisie streamingowym CANAL+ na kanale TV live CANAL+ Premium z polskim lektorem lub w oryginalnej wersji językowej.

Conan O'Brien w czasie rozwijania czerwonego dywanu przed 98. galą rozdania OscarówMichael Buckner Getty Images

O miano najlepszego filmu 2025 roku zmierzy się dziesięć filmów. Przewiduje się, że walka rozegra się między "Jedną bitwą po drugiej" Paula Thomasa Andersona oraz "Grzesznikami" Ryana Cooglera. Pierwszy obraz otrzymał 13 nominacji, drugi aż szesnaście - najwięcej w historii nagrody.

W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody za casting. Tym samym liczba kategorii wzrosła do 24.

    98. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood w Los Angeles. Poprowadzi ją komik Conan O'Brien.

    98. gala rozdania Oscarów. O której rozpoczęcie wydarzenia?

    15 marca o godzinie 23.30 na kanale CANAL+ Premium rozpocznie się transmisja z czerwonego dywanu. Gala zacznie się o północy i potrwa do 4.05 rano.

