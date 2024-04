Najbardziej oczekiwany film 2024 już na VOD. Wiemy, gdzie i za ile go obejrzeć

"Diuna: Część druga" była jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2024 roku. Epickie widowisko Denisa Villenueve'a oficjalną premierę miało 28 lutego i w sam premierowy weekend zarobiło w kinach 178,5 miliona dolarów. Obecnie liczba ta globalnie wzrosła do 685 milionów dolarów.



W Polsce w weekend otwarcia widziało film 446 tys. widzów (prawie dwa razy więcej niż miało to miejsce w przypadku pierwszej części) i jest to największe otwarcie w naszych kinach w tym roku! Superprodukcja wciąż nie zwalnia tempa, obejrzało ją już u nas niemal 1,7 mln osób!

"Diuna: Część druga": Epickie widowisko

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.



W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor. W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również: Zendaya , Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken , Léa Seydoux oraz Anya Talor-Joy .

"Diuna: Część druga" na VOD

16 kwietnia "Diuna: Część druga" trafiła do oferty VOD. Można ją oglądać w Playerze, gdzie za wypożyczenie na 48 godzin trzeba zapłacić 40 złotych. Serwis daje mały przedsmak widowiska, oferując jego pierwsze dziesięć minut za darmo.

Z kolei w Prime Video wypożyczenie kosztuje 49,99 złotych, a zakup filmu 64,99. Dostęp do filmu w serwisie Premiery Canal+ również kosztuje 49,99. Superprodukcję mają również w swoich ofertach: Play Now, TV Smart oraz Megogo. Cena epickiego obrazu waha się tam od 44,90 do 49,99 złotych.



Film będzie ponadto dostępny za darmo dla subskrybentów Max, ale nie ma jeszcze terminu jego premiery na platformie.