Od lat produkcje Jamesa Camerona przykuwają uwagę widzów nie tylko dzięki swojemu ogromnemu rozmachowi, ale też budżetowi, który jednoznacznie wskazywał, że twórcy nie boją się niczego.

Cameron powiedział wprost, że jego film to "najgorszy przypadek biznesowy w historii kina" oraz że "aby wyjść na zero, progiem koniecznym do osiągnięcia jest zostanie trzecim, bądź czwartym najbardziej dochodowym filmem w historii kina". Wychodzi na to, że produkcja filmu wyniosła aż 2 mld dolarów!

Dla każdego innego reżysera realizacja tak ambitnego celu byłoby niemożliwa, ale Cameron to twórca, którego dwa filmy znajdują się w pierwszej trójce najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Pierwszy jest "Avatar" (zarobił 2,9 miliarda dolarów), a trzeci "Titanic" (2,1 miliarda dolarów).

Czy do grona najbardziej dochodowych produkcji trafi także kolejna część "Avatara", czyli "Ogień i popiół"? Do siei trafił właśnie nowy zwiastun i nie da się ukryć - zpaowiada się wprost epicko!

Wideo "Avatar: Ogień i popiół" [trailer 2]

"Avatar: Ogień i popiół": premiera już w tym roku

Produkcja ma trafić do kin 19 grudnia 2025 roku, trzy lata po poprzedniej części. W najnowszej produkcji zobaczymy nie tylko powracających bohaterów, ale też całkowicie nową grupę mieszkańców Pandory znanych jako "Ash People". Sam Cameron obiecuje, że widzowie zobaczą więcej flory i fauny planety, a całość ma być niesamowitą ucztą dla oczu.

W obsadzie znaleźli się m.in.: Sam Worthington, Zoe Saldaña, a także Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco i Dileep Rao. Oona Chaplin dołączy jako Varang, a do ekipy połączyła także Michelle Yeoh.

"Końcówka 'Istoty wody’ była niewyobrażalnie bolesna dla rodziny Sullych. Teraz muszą podjąć trudne decyzje, czy pozostać razem, czy się rozdzielić" - opowiadała jakiś czas temu Zoe Saldaña, wcielająca się w Neytiri.