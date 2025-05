Nadchodzi adaptacja kultowej gry. Lubiany gwiazdor pojawi się w obsadzie?

Jason Momoa w nowym "Street Fighterze"?

"The Hollywood Reporter" donosi, że Jason Momoa, Andrew Koji, Noah Centineo i Roman Reigns prowadzą wstępne rozmowy w sprawie zagrania w ekranizacji "Street Fightera". Projekt powstaje dla Legendary Entertainment w partnerstwie z Capcom.

Reżyserią widowiska zajmie się Kitao Sakurai, najbardziej znany z pisania, reżyserii i produkcji wykonawczej "The Eric Andre Show". I choć projekt jest bardzo wyczekiwany przez fanów gry, nie będzie jedyną ekranizacją. Już wcześniej, w 1994 roku, w kinach błyszczał "Uliczny wojownik". Zagrali w niej Jean-Claude Van Damme jako Guile, Raúl Juliá jako M. Bison i Ming-Na Wen jako Chun-Li. W 2009 roku 20th Century Fox wydało film "Street Fighter: The Legend of Chun-Li." Żadna z produkcji nie była sukcesem kasowym, więc nie doczekały się kontynuacji.

Premiera najnowszego filmu na podstawie "Street Fightera" została zaplanowana na marzec 2026 roku, co oznacza, że ekipa filmowa nie ma sporo czasu, by zrealizować film - biorąc pod uwagę, że trwają dopiero rozmowy castingowe.

Czym jest "Street Fighter"?

"Street Fighter" to popularna gra wideo, która swoją przygodę rozpoczęła w 1987 roku i zrewolucjonizowała rynek gier z walkami zręcznościowymi. Najnowsza gra z serii została wydana w czerwcu 2023 roku i zdobyła nagrodę za najlepszą grę walki podczas Game Awards 2023.

