Pedro Pascal jest od kilku lat jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów. Świadczą o tym kolejne głośne produkcje, w których jest zatrudniany: "Gladiator II", "The Last of Us", czy wchodząca właśnie do kin "Fantastyczna Czwórka". Niewielu jednak wie, że początkowo aktor wiązał swoja przyszłość z pływactwem, a gdy podjął się pracy na planach filmowych, czekały go długie chude lata - do tego stopnia, że rozważał porzucenie marzeń.

Na szczęście swojej drodze spotkał wiele życzliwych mu osób, które pomagały mu przetrwać te trudne chwile. Jego los odmienił się diametralnie po występie w kultowej już "Grze o tron" . Jako Oberyn Martell podbił serca widzów, a nowe propozycje pracy zaczęły napływać szerokim strumieniem.

Fani nie mogę uwierzyć, że to on!

W aktorskim portfolio Pedro Pascala znajdziemy wiele przeróżnych ról, które twórz nam obraz aktora, który niczego się nie boi - nawet skrajnie odmienić swojego wyglądu!

W 2020 roku Pascal pojawił się w filmie "Wonder Woman 1984" z 2020 roku. W niedawnej rozmowie z Vanessą Kirby (Sue Storm w "Fantastycznej Czwórce") aktor zdradził, że był przerażony widokiem swojej wygolonej twarzy. Wcielił się wtedy w rolę Maxwella Lorda.

"Uwielbiałem ten film, ale byłem tak przerażony swoim wyglądem, że nigdy nie wróciłem do poprzedniego stanu, chyba że było to absolutnie konieczne" - wyznał w rozmowie z LADbible. Oczywiście zapytano go, czy teraz też byłby gotowy zmienić swój wygląd.

"Gdyby poprosili mnie o ogolenie się w 'Fantastycznej Czwórce ‘i nalegali, to bym to zrobił. Ale to była bardzo wspólna praca nad wyglądem wszystkich naszych postaci w filmie" - dodał.

Cóż, wygląda jednak na to, że wąsy Pedro Pascala stały się na tyle ikonicznym elementem jego wyglądu, że fani nie potrafią rozpoznać go w wersji ogolonej na gładko!

"To był Pedro Pascal??" - znajdziemy w komentarzach pod zdjęciem Pedra bez zarostu. "To zupełnie inny facet. Wygląda jak pośrednik w obrocie nieruchomościami" - zażartował ktoś. "Naprawdę wygląda zupełnie inaczej z zarostem, myślę, że dlatego nawet wielcy fani Buffy nie rozpoznali go w Grze o tron" - stwierdziła inna osoba.

